Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις ενώ ήταν παντρεμένη με τον σύζυγό της Ντένις, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο αφιερωμένο στη ζωή της.

Η «Σιδηρά Κυρία», πρωθυπουργός από το 1979 έως το 1990, βασιζόταν στον σύζυγό της καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους, ο οποίος διήρκεσε πάνω από 50 χρόνια. Περιέγραφε τον Ντένις ως «το χρυσό νήμα που διέσχιζε τη ζωή της» και, πράγματι, δεν υπήρξε σχεδόν κανένα σκάνδαλο κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που πέρασαν στο προσκήνιο της δημοσιότητας.

Ωστόσο, η Τίνα Γκοντόιν, στο νέο της βιβλίο «The Incidental Feminist», κάνει διάφορες αποκαλύψεις για την πρωθυπουργό, με τη μακροβιότερη θητεία στο κόμμα των Τόρις από τα τέλη του 19ου αιώνα και την προσωπική της ζωή.

Το βιβλίο, η κυκλοφορία του οποίου συμπίπτει με τα 100ά γενέθλια της Θάτσερ, αναφέρει ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, την πρώτη στα πρώτα της βήματα ως βουλευτής και τη δεύτερη με έναν συνάδελφο πολιτικό, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times.

Η κα Γκοντόιν δήλωσε στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Cheltenham ότι πολλές πηγές, μεταξύ των οποίων ο μυθιστοριογράφος και πρώην υπουργός των Συντηρητικών, Τζόναθαν Άιτκεν, την ενημέρωσαν ότι η πρώην πρωθυπουργός είχε σχέση με κάποιον άλλο «πολύ νωρίς στην κοινοβουλευτική της καριέρα».

Ανέφερε επίσης ότι της είχαν εκμυστηρευτεί ότι η κα Θάτσερ είχε σχέση με τον Σερ Χαμφρέι Άτκινς, βουλευτή του Spelthorne, αργότερα στη ζωή της.

Ο κ. Άτκινς ήταν υπουργός Εξωτερικών για τη Βόρεια Ιρλανδία υπό τη «Σιδηρά Κυρία», μεταξύ 1979 και 1981 και του απονεμήθηκε ο τίτλος ευγενείας το 1987, καθιστώντας τον βαρόνο Colnbrook του Waltham St Lawrence. Ήταν παντρεμένος με τη Μάργκαρετ Σπένσερ-Νερν και είχε τέσσερα παιδιά. Έφυγε από τη ζωή το 1996, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση της Θάτσερ από το αξίωμα.

Όταν ρωτήθηκε για τον Άτκινς, ο Άιτκεν είπε: «Υπήρχαν φήμες που το υποδείκνυαν αυτό την εποχή εκείνη. Η ομορφιά του μπορεί να την είχε γοητεύσει, αλλά το πολιτικό του μυαλό ήταν απελπιστικό».

Ένας άλλος πολιτικός εξήγησε στην κα Γκοντόιν ότι κυκλοφορούσαν φήμες για την ανοδική πορεία του Άτκινς, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν λιγότερο ικανός από άλλους.

Άλλες πηγές της είπαν ότι η κα Θάτσερ είχε μια «φιλία εκτός υπηρεσίας» με τον Λόρδο Μπελ, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της. Αυτό περιελάμβανε το να βάζει το χέρι του στο γόνατό της «και άλλα πράγματα» σε δείπνα, κάτι που ήταν «ένα από τα αγαπημένα της πράγματα».

Ο Λόρδος Μουρ, ο οποίος έγραψε την εξουσιοδοτημένη βιογραφία της κας Θάτσερ, είπε ότι είχε ακούσει τη φήμη για τον Άτκινς στο παρελθόν, αλλά δεν είχε βρει ποτέ καμία πειστική απόδειξη για αυτό. Πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε την ιστορία με τον Λόρδο Μπελ, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά απίθανη».

Το βιβλίο, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, αναλύει επίσης την απροσδόκητη φιλία του Ντένις με τη Μάντι Ράις-Ντέιβις, ένα μοντέλο και χορεύτρια που είχε εμπλακεί βαθιά στο σκάνδαλο Προφιούμο του 1963.

Ο σύζυγος της κας Θάτσερ φέρεται να περνούσε τις διακοπές του με την κα Ράις-Ντέιβις και μάλιστα της έστελνε γράμματα που ξεκινούσαν ως: «Αγαπητή Μάντι».

Αυτό έγινε γνωστό μετά την ανακάλυψη, σε ένα παλιό γκαράζ, των εγγράφων υποψηφιότητας που εξασφάλισαν στην κα Θάτσερ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, παρά τις αντίξοες συνθήκες, το 1975. Τα έγγραφα αυτά ανήκαν στον επιφανή συντηρητικό Σερ Έντουαρντ ντου Καν, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής του κόμματος το 1922 κατά τη διάρκεια των εκλογών.

Ένα από τα έγγραφα, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 1975, είναι γραμμένο και υπογεγραμμένο από τον βασικό υποστηρικτή της κας Θάτσερ, Κιθ Τζόσεφ. Ένα άλλο έγγραφο, με ημερομηνία λίγες μέρες αργότερα, συντάχθηκε από τον διευθυντή της εκστρατείας της, Άιρι Νέιβ, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον IRA το 1979.

Στη συλλογή, η οποία πωλείται σε δημοπρασία με εκτιμώμενη αξία 100.000 λίρες, περιλαμβάνεται επίσης ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από την κα Θάτσερ, το οποίο επιβεβαιώνει τη νίκη της στον διαγωνισμό. Από αυτό προκύπτει ότι, στον δεύτερο γύρο, έλαβε 146 ψήφους από τους συναδέλφους της στο κόμμα των Τόρις, 67 περισσότερες από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της, Γουίλι Γουάιτλοου.

Ο απερχόμενος ηγέτης και πρώην πρωθυπουργός, Σερ Έντουαρντ Χιθ, παραιτήθηκε αφού έλαβε λιγότερες ψήφους από την κα Θάτσερ στον πρώτο γύρο. Η «Σιδηρά Κυρία» θεωρούνταν αουτσάιντερ όταν ξεκίνησε ο διαγωνισμός.