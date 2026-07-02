Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η «μαύρη τρύπα» των αμυντικών δαπανών που αντιμετωπίζει ο Άντι Μπέρναμ -ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος και της πρωθυπουργίας της Βρετανίας- έχει τριπλασιαστεί στα 15 δισεκατομμύρια λίρες, αφότου η Ντάουνινγκ Στριτ παραδέχτηκε ότι δεν είχε ακόμη προσδιορίσει τις περικοπές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της.

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε να διαθέσει επιπλέον 15 δισεκατομμύρια λίρες για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών σε διάστημα τεσσάρων ετών, σε μια πολυαναμενόμενη ανακοίνωση.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι τα 4,7 δισεκατομμύρια λίρες δεν θα επιβεβαιώνονταν μέχρι τον προϋπολογισμό, ο οποίος αναμένεται τον Οκτώβριο, αφήνοντας τον Μπέρναμ, τον υποτιθέμενο διάδοχο του Κιρ, με την πρόκληση να βρει τα κεφάλαια.

Αλλά την Τετάρτη, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν μπόρεσε να εξηγήσει από πού θα προέλθουν τα υπόλοιπα 10,3 δισεκατομμύρια λίρες, τα οποία υποτίθεται ότι θα προέλθουν από τις οικονομίες των τμημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μπέρναμ θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πέσει το τσεκούρι και να ανακοινώσει μια σειρά από αντιδημοφιλείς μειώσεις δαπανών, λίγους μήνες αφότου αναλάβει τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός.

Ο Τζέιμς Κάρτλιτζ, ο σκιώδης υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι το σχέδιο αμυντικών επενδύσεων (DIP) των Εργατικών «καταρρέει εντελώς μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή του».

«Η αύξηση των δαπανών είναι πάρα πολύ μικρή, η δυνατότητα που υποσχέθηκαν έρχεται πολύ αργά και τώρα μαθαίνουμε ότι δεν ξέρουν καν πώς να τη χρηματοδοτήσουν».

Πρόσθεσε: «Ο Κιρ Στάρμερ κλωτσάει τα όπλα για τον διάδοχό του επειδή δεν κατάφερε να λάβει τις δύσκολες αποφάσεις που απαιτούνται για να διατηρηθεί η χώρα ασφαλής».

Η Ρέιτσελ Ριβς, η υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες συμφώνησαν να εξοικονομήσουν 10,3 δισεκατομμύρια λίρες μεταξύ τους για να πληρώσουν το DIP.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε την Τετάρτη ότι οι λεπτομέρειες των πραγματικών περικοπών δεν θα ανακοινωθούν μέχρι το φθινόπωρο, οπότε και ο Μπέρναμ θα βρίσκεται στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Αντί για μια σειρά περικοπών δαπανών, η κυβέρνηση θα μπορούσε να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα αίροντας την απαγόρευση των γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Ωστόσο, σε αυτό είναι πιθανό να αντιταχθεί ο Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος είναι το φαβορί για να διαδεχθεί την κα Ριβς στην υπουργική Οικονομία.

Το DIP, το οποίο παρουσιάστηκε την Τρίτη μετά από καθυστέρηση ενός έτους, δεσμεύτηκε να αυξήσει τις δαπάνες για τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά 15 δισεκατομμύρια λίρες.

Κάθε κυβερνητικό υπουργείο κλήθηκε να βρει εξοικονόμηση 1% στους προϋπολογισμούς του για τη χρηματοδότηση των σχεδίων, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Ενεργειακής Ασφάλειας και το Net Zero κλήθηκαν να κάνουν περαιτέρω περικοπές λόγω των μεγαλύτερων προϋπολογισμών τους.

Ωστόσο, την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικά με το ποια έργα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάργηση, εκτός από έναν μικρό αριθμό οδικών έργων.

Αργότερα, ο Στάρμερ πρότεινε ότι ο Μπέρναμ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα απόθεμα ύψους έως και 22 δισεκατομμυρίων λιρών που δημιουργήθηκε από τον τελευταίο προϋπολογισμό των Εργατικών για να καλύψει το έλλειμμα στο αμυντικό του σχέδιο.

Πηγές κοντά στον Μπέρναμ δήλωσαν ότι είχε ενημερωθεί για το DIP πριν από τη δημοσίευσή του, αλλά δεν του ειπώθηκε ότι θα έπρεπε να βρει περισσότερα χρήματα για να το χρηματοδοτήσει πλήρως.

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων άσκησε πιέσεις στον Μπέρναμ να εκπληρώσει την απαίτηση του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες 3,5% του ΑΕΠ. Η αύξηση των δαπανών του Στάρμερ θα ισοδυναμεί με 2,69% του ΑΕΠ για την άμυνα έως το 2030.

Ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, αρχηγός του επιτελείου άμυνας, δήλωσε στους Times: «Για να υλοποιήσουμε την αναθεώρηση της στρατηγικής άμυνας και τις απαιτήσεις μας για το ΝΑΤΟ, πρέπει να δαπανήσουμε το 3,5% του ΑΕΠ».

«Ο Πρωθυπουργός, μαζί με άλλους ηγέτες, δεσμεύτηκε στη Χάγη στο ΝΑΤΟ πέρυσι να το κάνει αυτό».