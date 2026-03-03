Αυτή είναι η αληθινή αιτία για την οποία οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, για να αναπτυχθεί η Κίνα έχει άμεση ανάγκη από ενέργεια. Σήμερα καταλώνει το 90% του ιρανικού πετρελαίου και είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης του αργού της Βενεζουέλας. Η επίθεση των ΗΠΑ στις υποδομές του Ιράν και η πίεση στη Βενεζουέλα δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Η πραγματική αιτία να διακόψουν τις κυρίαρχες γραμμές της τροφοδοσίας με ενέργεια του Πεκίνου.

Αυτή η τεράστια ενεργειακή εξάρτηση της Κίνας εξηγεί ένα πράγμα: Toν κίνδυνο της επίθεσης εναντίον της Ταϊβάν. Εάν η Κίνα επιτίθονταν σήμερα θα αρκούσε ένας ναυτικός αποκλεισμός για να μείνει χωρίς πετράλαιο. Γιατί η Αμερική υπερασπίζεται την Ταϊβάν πάση θυσία; H Ταϊβάν παράγει πάνω από το 90% των σύγχρονων μικροτσιπ στον κόσμο. Χωρίς αυτά τα τσιπ, δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχουν smartphone, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα και επομένως όποιος ελέγχει την Ταϊβάν, ελέγχει όλο τον κόσμο.