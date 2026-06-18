Ορατά είναι τα πρώτα άμεσα σημάδια αποκλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής είναι η αυξημένη κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας και ενεργοποίηση αναμεταδοτών

Σύμφωνα με στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, αρκετά πλοία πέρασαν σήμερα Πέμπτη (18/6), από τα Στενά, είτε με κατεύθυνση προς τον Κόλπο, είτε προς την έξοδο. Παράλληλα, ορισμένα δεξαμενόπλοια που επί εβδομάδες ταξίδευαν με απενεργοποιημένους αναμεταδότες, αποκάλυψαν ξανά τη θέση τους.

Το Reuters δημοσίευσε μάλιστα σε πραγματικό χρόνο (real time) την εικόνα από την «κίνηση» στα Στενά του Ορμούζ:

Έξι εκατομμύρια βαρέλια από τη Σαουδική Αραβία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η διέλευση τριών σαουδαραβικών supertankers, τα οποία μετέφεραν συνολικά περίπου έξι εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Τα πλοία διέσχισαν τα Στενά λίγες ώρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της ναυτιλιακής κίνησης.

Κατά την ανάλυση του Reuters, πρόκειται για τις σημαντικότερες αναχωρήσεις δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ που έχουν καταγραφεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών:

Η Σαουδική Αραβία είχε αναγκαστεί να μεταφέρει μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας.

Η αναστολή της κανονικής ναυσιπλοΐας στα Στενά είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στον Κόλπο εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Κινητικότητα στα φορτία LNG

Την ίδια στιγμή, το πρώτο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) υπό γαλλική σημαία εγκατέλειψε τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για το Mraikh, πλοίο που ανήκει στη γαλλική θυγατρική της νορβηγικής Knutsen OAS Shipping. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, μεταφέρει 76.535 κυβικά μέτρα LNG που φορτώθηκαν στο Ρας Λαφάν του Κατάρ και έχει προορισμό το Πακιστάν.

Το πλοίο απέπλευσε σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν, γεγονός που θεωρείται ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη του πολέμου, μόλις 15 πλοία μεταφοράς LNG είχαν καταφέρει να εξέλθουν από τον Κόλπο.

Παράλληλα, το δεξαμενόπλοιο Tong Lin Wan, με σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο παρέμενε από τις αρχές Μαρτίου στα νερά του Κόλπου φορτωμένο με νάφθα (προϊόν διύλισης πετρελαίου) από τα διυλιστήρια Ruwais του Αμπού Ντάμπι, διέσχισε σήμερα τα Στενά με προορισμό τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας

Η αυξημένη κίνηση πλοίων στο Ορμούζ αποτελεί το πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσμα της Συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Πλέον, η διεθνής αγορά παρακολουθεί στενά αν η επαναφορά της ομαλότητας στη ναυσιπλοΐα θα σταθεροποιηθεί και θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό τις επόμενες ημέρες.