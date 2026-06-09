Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Reuters «ξεμπροστιάζει» την οικογένεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την κομπίνα τους με τα κρυπτονομίσματα, που οδήγησε εκατοντάδες επενδυτές στην καταστροφή.

Ήταν Ιανουάριος του 2025, ο πυρετός των κρυπτονομισμάτων βρισκόταν στο ζενίθ του και ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Έτσι, όταν μία φίλη της Φατίμε Ελργκντάουι (Fatime Elrgdawy) της μίλησε για μια ανάρτηση που είχε κάνει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία διαφήμιζε το λανσάρισμα του δικού του κρυπτονομίσματος, γράφοντας «ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ $TRUMP ΣΑΣ ΤΩΡΑ», εκείνη σκέφτηκε: «Θεέ μου, αυτό είναι ιδιοφυές, αν ο Τραμπ έβαζε το όνομά του πίσω από αυτό», σκέφτηκε η Ελργκντάουι, «πρέπει να πρόκειται για μια αξιόπιστη επένδυση».

Η 29χρονη μηχανικός έργων λογισμικού στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, επένδυσε 2.000 δολάρια από τις αποταμιεύσεις της στο meme coin $TRUMP και ήταν και εκείνη μία από τα πολλά θύματα της κομπίνας των Τραμπ.

Το $TRUMP είναι ένα καθαρά κερδοσκοπικό ψηφιακό νόμισμα, η αξία του οποίου καθορίζεται συχνά από τον «θόρυβο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που απέμενε, σκέφτηκε, ήταν να καθίσει αναπαυτικά και να περιμένει την άνοδο της τιμής.

Αντίθετα, η τιμή κατρακύλησε και στα τέλη Μαΐου, τα $TRUMP που κατείχε, άξιζαν λιγότερο από 120 δολάρια.

Όλα αυτά έγιναν την ώρα που η οικογένεια Τραμπ έβαλε στην τσέπη της εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου ψηφιακού νομίσματος, έχοντας επενδύσει ελάχιστα έως καθόλου δικά της χρήματα στο εγχείρημα.

Το πρότζεκτ της οικογένειας Τραμπ που λύγισε τους επενδυτές

Το meme coin $TRUMP είναι ένα από τα τέσσερα πρότζεκτ κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ που αποδείχθηκαν οικονομικό τζακ ποτ για τους ίδιους και σε μια πολύ κακή επιλογή για αγοραστές όπως η Ελργκντάουι.

Μέλη της οικογένειας Τραμπ και κυρίως οι μεγαλύτεροι γιοι του Προέδρου, Έρικ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διαφήμιζαν έντονα το πρότζεκτ. Οι Τραμπ συσσώρευαν χρήματα καθώς οι επενδυτές συνέρρεαν μαζικά, χάνοντας στην πορεία τεράστια ποσά.

Έρευνα του Reuters δείχνει ότι η οικογένεια Τραμπ χρησιμοποίησε αυτό το μοντέλο για να αποκομίσει κέρδη τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές, αφότου ο Τραμπ ανέλαβε εκ νέου την προεδρία.

Στην αντίπερα όχθη αυτού του οικονομικού «θησαυρού» για την πρώτη οικογένεια της Αμερικής βρίσκονται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές, των οποίων οι καθαρές ζημίες ανήλθαν συνολικά σε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Στους επενδυτές αυτούς περιλαμβάνονται ιδιώτες αγοραστές κρυπτονομισμάτων και μετοχών, καθώς και όσοι επένδυσαν έμμεσα μέσω κεφαλαίων όπως τα ETFs που εκτίθενται στα κρυπτονομίσματα του Τραμπ.

Η ανάλυση του Reuters για τα κέρδη του Τραμπ και τις ζημίες των επενδυτών βασίστηκε σε έλεγχο των αρχείων του blockchain, δηλαδή μιας βάσης δεδομένων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων σε χιλιάδες σελίδες εταιρικών εγγράφων, σε διαδικτυακές γνωστοποιήσεις των εταιρειών του Τραμπ, σε δημόσιες δηλώσεις των μελών της οικογένειας Τραμπ και των στελεχών των πρότζεκτ τους, καθώς και σε συνεντεύξεις με στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.

Τα ευρήματα εξετάστηκαν από περισσότερους από δώδεκα εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έκριναν ότι οι εκτιμήσεις του Reuters και η υποκείμενη ανάλυση των επιχειρήσεων του Τραμπ είναι εύλογες.

Οι τέσσερις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ανάλυση του Reuters περιλαμβάνουν τη World Liberty Financial, το κορυφαίο πρότζεκτ κρυπτονομισμάτων των Τραμπ, το οποίο έχει αποφέρει στην οικογένεια περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις των «διακυβερνητικών» της κουπονιών (governance tokens), με τη διαρκή υπόσχεση «να οικοδομήσει και να εκδημοκρατίσει ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα προς όφελος εκατομμυρίων ανθρώπων», όπως αναφερόταν σε μια παλαιότερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και τα tokens αυτά δίνουν στους κατόχους δικαίωμα ψήφου σε ορισμένα θέματα διακυβέρνησης, η αξία τους έχει πλέον καταρρεύσει.

Τα αδέλφια Τραμπ έχουν επίσης προβάλει δύο χρηματιστηριακές εταιρείες, την American Bitcoin και την AI Financial Corp (γνωστή ως ALT5 Sigma μέχρι τον Απρίλιο), ως εύκολους τρόπους για να αποκτήσει κανείς κρυπτονομίσματα μέσω των μετοχών τους.

Οι τιμές των μετοχών αυτών των εταιρειών έχουν καταρρεύσει, ζημιώνοντας τους επενδυτές. Και υπάρχει επίσης το token $TRUMP, του οποίου οι κακές επιδόσεις είναι ενδεικτικές για τα meme coins, των οποίων η αξία αντικατοπτρίζει τη δημοτικότητα των τάσεων του διαδικτύου ή των διασημοτήτων που συνδέονται με αυτά.

Το Reuters έχει τεκμηριώσει και στο παρελθόν τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που έχουν αποφέρει τα κρυπτονομίσματα στην οικογένεια Τραμπ. Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη που δείχνει ότι οι Τραμπ όχι μόνο πλούτισαν σε βαθμό άνευ προηγουμένου, αλλά το έκαναν μέσω συμφωνιών κρυπτονομισμάτων που δεν εμπεριείχαν σχεδόν κανέναν κίνδυνο απωλειών για τους ίδιους, προκαλώντας παράλληλα μεγάλες ζημίες σε ιδιώτες επενδυτές.

Από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, ο Πρόεδρος και η οικογένειά του έχουν καταλάβει ένα τεράστιο κομμάτι της αγοράς πωλήσεων των κρυπτονομισμάτων και έχουν πλουτίσει.

Οι Τραμπ έχουν, ως οικογένεια, δημιουργήσει περισσότερα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα, από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με εταιρικές δηλώσεις και στοιχεία του κλάδου.