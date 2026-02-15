Στο επίκεντρο σειράς αποκαλύψεων που αφορούν στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον Πάπα Φραγκίσκο, με την υποστήριξη του Τζέφρι Έπστιν, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, βρέθηκε ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον.

Ανταλλαγή μηνυμάτων το 2019

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι δυο άνδρες το 2019, τα οποία και δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτουν τις στρατηγικές του Μπάνον, με στόχο να «καταστρέψει» τον Πάπα, τον οποίο θεωρούσε μεγάλο του αντίπαλο, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ασκήσει έντονη κριτική κατά του Πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο θεωρούσε εχθρό του εθνικιστικού και λαϊκιστικού κινήματος που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η στρατηγική του φαινόταν να βασίζεται στην ενίσχυση της πολιτικής του κίνησης με τη βοήθεια του Έπστιν, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε στην καλλιέργεια υποστηρικτών για την πολιτική του.

Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτεται πως ο Στιβ Μπάνον επικοινωνούσε με τον Τζέφρι Έπστιν, επιθυμώντας να ενορχηστρώσουν μια εκστρατεία για την υπονόμευση του Ποντίφικα.

Τι συζητούσαν Μπάνον – Έπστιν

Ο Μπάνον φαίνεται ότι συζητούσε στρατηγικές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν κατά του Πάπα Φραγκίσκου, με τον πρώτο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ελπίζει να «καταστρέψει» τον Ποντίφικα.

Μηνύματα που αντάλλαξαν το 2019 οι δυο τους, τα οποία κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα, αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον προσέγγισε τον χρηματιστή στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον πρώην Ποντίφικα, μετά την αποχώρηση του από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Η έντονη κριτική του Μπάνον στον Πάπα Φραγκίσκο

Ο Μπάνον είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο θεωρούσε αντίπαλο της «κυριαρχικής» του οπτικής, ενός είδους εθνικιστικού λαϊκισμού που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη το 2018 και το 2019. Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται να δείχνουν ότι ο Έπστιν βοηθούσε τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ να αναπτύξει το κίνημά του. «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Έπστιν τον Ιούνιο του 2019. «Τους Κλίντον, τον Σι Τζινπίνγκ, τον Φραγκίσκο, την ΕΕ, όλους φίλε», πρόσθεσε.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του εθνικιστικού κινήματος Μπάνον. Το 2018, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ χαρακτήρισε – σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Spectator – τον Φραγκίσκο ως «απεχθή», κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει τις «παγκόσμιες ελίτ». Μάλιστα, φέρεται να προέτρεψε τον Ματέο Σαλβίνι, νυν αντιπρόεδρο της Ιταλίας, να «επιτεθεί» στον Ποντίφικα.

Η Ρώμη και το Βατικανό ήταν σημαντικά για τις βλέψεις του Μπάνον, όπως αποκαλύπτει το CNN. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ δημιούργησε γραφείο στη Ρώμη όταν διηύθυνε το Breitbart News και συμμετείχε σε προσπάθειες να δημιουργήσει μια «σχολή μονομάχων» για την υπεράσπιση των ιουδαιο-χριστιανικών αξιών κοντά στην Αιώνια Πόλη.

Από την άλλη πλευρά, ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν αντίβαρο στην κοσμοθεωρία Τραμπ, επικρίνοντας έντονα τον εθνικισμό και προωθώντας την υπεράσπιση των μεταναστών ως χαρακτηριστικό της παποσύνης του. Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Μπάνον έστειλε μηνύματα στον Έπστιν αρκετές φορές στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον Πάπα.

Οι αναφορές Μπάνον – Έπστιν για τον Πάπα Φραγκίσκο

Στα μηνύματα αυτά, ο Μπάνον αναφέρεται στο βιβλίο In the Closet of the Vatican (2019) του Γάλλου δημοσιογράφου, Φρεντερίκ Μαρτέλ, το οποίο αποκαλύπτει μυστικά και υποκρισίες σε υψηλά επίπεδα της Εκκλησίας. Ο Μαρτέλ ισχυρίζεται ότι το 80% του κλήρου στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι, ενώ κρατούν τη σεξουαλικότητά τους μυστική.

Η αναφορά του Μπάνον στο βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου, Φρεντερίκ Μαρτέλ, «In the Closet of the Vatican», το οποίο αποκάλυψε φήμες για τη σεξουαλικότητα των ιερωμένων του Βατικανού, φαίνεται να έχει προκαλέσει ακόμα περισσότερη ένταση στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο Μπάνον φέρεται να συζητούσε με τον Έπστιν την ιδέα να μετατραπεί το βιβλίο σε ταινία, προσφέροντας μάλιστα στον καταδικασμένο παιδόφιλο την εκτελεστική παραγωγή.

Όμως, ο χρηματιστής δεν φαίνεται να αποδέχτηκε την πρόταση και φαίνεται να ρωτά για το αν ο Μπάνον θα γυρίσει ταινία για τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι. Ο Μαρτέλ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί συμφωνία για ταινία, καθώς τα δικαιώματα ήταν στα χέρια του εκδότη του. Ο Μαρτέλ πιστεύει ότι ο Μπάνον ήθελε να «εκμεταλλευτεί» το βιβλίο εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι στις 1 Απριλίου 2019, ο Έπστιν έστειλε στον εαυτό του άρθρο για το In the Closet of the Vatican και αργότερα έστειλε στον Μπάνον ένα άρθρο με τίτλο «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάνον; Οι Καθολικοί πρέπει να επιλέξουν», στο οποίο ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ απάντησε «εύκολη επιλογή».

Πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων

Το θέμα της ομοφυλοφιλίας στην Εκκλησία έχει γίνει σημείο έντονων αντιπαραθέσεων, καθώς για ορισμένους συντηρητικούς, αποτελεί απόδειξη μιας συστημικής κρίσης εντός της Εκκλησίας. Ορισμένοι συνδέουν το ζήτημα με τα εκτεταμένα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν ταλανίσει την Καθολική Εκκλησία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί και ερευνητές θεωρούν επιστημονικά ανακριβές την εξίσωση της σεξουαλικότητας με τη σεξουαλική κακοποίηση.

Επισημαίνεται ότι ο βιογράφος του Πάπα, Όστεν Ίβεριγκ, δήλωσε ότι ο Μπάνον πίστευε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο για να εκθέσει και να πλήξει τον Πάπα Φραγκίσκο, ισχυριζόμενος ότι «καθαρίζει» την Εκκλησία. Τα μηνύματα αυτά δείχνουν επίσης ότι ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ επικοινωνούσε με τον Έπστιν αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα ανηλίκων και λίγο πριν τη σύλληψή του για διακίνηση ανηλίκων.

Πηγή: CNN