Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής εμπορευμάτων στον κόσμο, έχει δημιουργήσει αγορές, μηχανισμούς και κίνητρα σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί από την εξάρτησή της από το αμερικανικό δολάριο, αλλά η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου μπορεί κάλλιστα να είναι η ίδια η Ουάσιγκτον, δήλωσαν μάρτυρες σε καταθέσεις την Πέμπτη ενώπιον μιας βασικής συμβουλευτικής επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Οι οικονομικές κυρώσεις και η πρόσβαση στα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ παγκόσμια τραπεζικά συστήματα αποτελούν ισχυρά εργαλεία τους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα, δήλωσαν ειδικοί ενώπιον της Επιτροπής Αναθεώρησης Οικονομικών και Ασφάλειας ΗΠΑ – Κίνας. Και αυτά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, για παράδειγμα αποτρέποντας το Πεκίνο από το να παρέχει όπλα στο Ιράν ή τη Ρωσία. Όμως η υπερβολική χρήση τους μειώνει την αποτελεσματικότητά τους με την πάροδο του χρόνου, κάτι που θα μπορούσε τελικά να προσφέρει ένα άνοιγμα στην Κίνα στην υπομονετική της προσπάθεια να περιορίσει την κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου.

«Εάν έχουμε μια πραγματικά αδιάσειστη απόδειξη, ότι υπάρχει αρνητική επίδραση στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, θα πρέπει να το κάνουμε», δήλωσε ο Martin Chorzempa, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία. «Ο πραγματικός κίνδυνος υπερβολών δεν έγκειται σε μια συγκεκριμένη, μικρή, στοχευμένη κύρωση, αλλά σε κάτι που έχει τεράστιες επιπτώσεις», συμπληρώνει.

Το Πεκίνο επιθυμεί να αποφύγει αυτή την οικονομική επιρροή των ΗΠΑ, ανησυχώντας, για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να αποκοπεί από το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα σε περίπτωση οποιασδήποτε μελλοντικής σύγκρουσης για την Ταϊβάν, ανέφεραν μάρτυρες. Οι προσπάθειες της Κίνας να διεθνοποιήσει το γιουάν έχουν επίσης αποκτήσει κατ’ εξοχήν επείγουσα σημασία καθώς ο εμπορικός της πόλεμος με τις ΗΠΑ έχει ενταθεί. Οι δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με την υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμμαχικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, ήταν αποτελεσματικές λόγω ενός σχετικά ενιαίου μετώπου που έδωσε σε όσους προσπάθησαν να αποφύγουν τις κυρώσεις περιορισμένες επιλογές.

Λιγότερο αποτελεσματικές είναι αυτές κατά της Huawei, η οποία περιλαμβάνεται σε πολλές λίστες ελέγχου εξαγωγών. Ωστόσο, εάν εφαρμοστούν οι κυρώσεις, πολλές χώρες της Δύσης και του Νότου θα αναγκαστούν να καταργήσουν τα ενσωματωμένα συστήματα με μεγάλο οικονομικό και διπλωματικό κόστος, ανέφεραν οι ειδικοί. «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η εκτεταμένη χρήση οικονομικών κυρώσεων μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για άλλες χώρες να διαφοροποιηθούν και να απομακρυνθούν από τα συστήματα που βασίζονται στο δολάριο», κατέθεσε ο Johannes Petry ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Γερμανίας. «Η πολιτική των ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως στον Παγκόσμιο Νότο. Η τιμολογιακή δύναμη εξαρτάται από τα οφέλη», πρόσθεσε.

Άλλοι μάρτυρες δήλωσαν ότι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις πρόσφατες απειλές του Ιράν να επιβάλει τέλη σε γιουάν για τα πλοία που διέρχονται από το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, μια κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει την παγκόσμια χρήση του κινεζικού νομίσματος – όμως το Ιράν προφανώς έχει εγκαταλείψει αυτόν τον όρο.

Η Κίνα έχει εργαστεί επίπονα για να ενισχύσει την παγκόσμια χρήση του γιουάν, ή αλλιώς ρενμίνμπι, σε μια προσπάθεια να θωρακιστεί καλύτερα έναντι των αμερικανικών κυρώσεων και της κυριαρχίας του δολαρίου. Πέρυσι, έθεσε σε λειτουργία το Διασυνοριακό Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών (CIPS), την εναλλακτική λύση στο σύστημα πληρωμών της Εταιρείας για Παγκόσμιους Διατραπεζικούς Χρηματοοικονομικούς Τηλεπικοινωνιακούς Τομείς (Swift).

Το Πεκίνο έχει επίσης ενισχύσει τους δεσμούς του με τους παραγωγούς βασικών προϊόντων του Παγκόσμιου Νότου στην Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής, όπως το λιμάνι Chancay στο Περού, το οποίο εξυπηρετείται από μια νέα υπηρεσία ναυτιλίας χύδην φορτίου. Επίσης, έχει εργαστεί για να επεκτείνει την επιρροή και την τιμολογιακή της δύναμη στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων όπου έχει αγοραστική μόχλευση, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, του σιδηρομεταλλεύματος και της ενέργειας.

Αρχικά, αυτές οι αγορές προορίζονταν μόνο για εγχώριο εμπόριο, αλλά η Κίνα εισέρχεται ολοένα και περισσότερο σε επιλεκτικές περιφερειακές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης συμβολαίων για όξινο αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από μεγάλο μέρος της Ασίας και γύρω από τις τεράστιες συναλλαγές σόγιας με τη Βραζιλία. Το 2012, η Hong Kong Exchanges & Clearing απέκτησε το London Metal Exchange, κίνηση που επέτρεψε στο Πεκίνο να πιέσει τους dealers να αυξήσουν τις συναλλαγές σε γιουάν. Έχει επίσης λάβει έγκριση αποθήκευσης, ενισχύοντας το καθεστώς της Κίνας ως κόμβου logistics εμπορευμάτων.

Το 2018, λάνσαρε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου μεσαίου – όξινου επιπέδου σε γιουάν στο Διεθνές Χρηματιστήριο Ενέργειας της Σαγκάης, με τιμές σε γιουάν, σε μια προσπάθεια να αμφισβητήσει τα κυρίαρχα σημεία αναφοράς αργού πετρελαίου Brent και West Texas Intermediate της Δύσης. Ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός παραγωγών βασικών προϊόντων δραστηριοποιείται σε γιουάν, οι όγκοι παραμένουν μέτριοι στις περισσότερες αγορές σε σχέση με εκείνους που τιμολογούνται σε δολάρια ΗΠΑ. «Παρά τους μεγάλους όγκους συναλλαγών σε πολλά κινεζικά χρηματιστήρια, οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, επειδή τα ίδια πρότυπα και η λογοδοσία που υπάρχουν στις αμερικανικές αγορές δεν υπάρχουν ακόμη στα κινεζικά χρηματιστήρια», δήλωσε η Livia Shmavonian, πρώην επίτροπος στο Υπουργείο Εμπορίου, προειδοποιώντας πάντως για τον εφησυχασμό και τον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό της Δύσης.

Παρά την τεράστια επιρροή της Κίνας ως του μεγαλύτερου αγοραστή βασικών προϊόντων στον κόσμο, τα σημαντικότερα εμπόδια περιλαμβάνουν το αδιαφανές περιβάλλον πληροφοριών της – οι όγκοι των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου της Κίνας, για παράδειγμα, αποτελούν κρατικό μυστικό – και τους αυστηρούς κανονισμούς της που, για παράδειγμα, περιορίζουν τις πτώσεις των τιμών σε περιόδους αναταραχής. «Η Κίνα θέλει να έχει όλα τα θετικά αυτών των αγορών και κανένα από τα αρνητικά ή την αστάθεια», δήλωσε ο Chorzempa. «Στη συνέχεια, την αποκαλούν εθνική ομάδα και θέτουν ένα κατώτατο όριο στις τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν την τιμολογείς πλέον σωστά».

Επίσης, ως αντικίνητρο λειτουργεί το κλειστό χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κίνας και οι έλεγχοι κεφαλαίων που εμποδίζουν τους ξένους εμπόρους να μεταφέρουν τα χρήματά τους εκτός της χώρας. «Οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν να επαναπατριστούν ελεύθερα», κατέθεσε η Michelle Brouhard, επικεφαλής γεωπολιτικού κινδύνου στην εταιρεία ανάλυσης δεδομένων εμπορευμάτων Kpler. «Τα μέτρα που εισήχθησαν το 2022 μείωσαν τις τριβές για την είσοδο στην αγορά, αλλά άφησαν τον περιορισμό του επαναπατρισμού εντελώς άθικτο».

Η Επιτροπή Αναθεώρησης Οικονομικών και Ασφάλειας ΗΠΑ – Κίνας δημιουργήθηκε από το Κογκρέσο το 2000 για να παρακολουθεί, να διερευνά και να υποβάλλει εκθέσεις στους νομοθέτες σχετικά με τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας.

Πηγή: South China Morning Post