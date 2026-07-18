Ένα φορτίο με μπανάνες από τη Λατινική Αμερική έμελλε να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για μια δαιδαλώδη έρευνα, η οποία ξεκίνησε από τα λιμάνια της Ισπανίας και έφτασε μέχρι τα πολυτελή σαλόνια της Wall Street, τα πανάκριβα ακίνητα του Ντουμπάι, τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και τον λαβύρινθο των υπεράκτιων εταιρειών.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg, η αρχή του τέλους γράφτηκε το φθινόπωρο του 2024 στο λιμάνι της Αλχεθίρας στη νότια Ισπανία. Εκεί, οι Αρχές εντόπισαν 13 τόνους κοκαΐνης μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία της Ισπανίας και μία από τις κορυφαίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από εκείνο το κοντέινερ, οι ισπανικές Αρχές στη Μαδρίτη άρχισαν να ξετυλίγουν ένα κουβάρι που, όπως προκύπτει από προανακριτικά έγγραφα, αποκάλυψε ένα διεθνές κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η δικογραφία περιλαμβάνει χαρακτήρες που μοιάζουν βγαλμένοι από κινηματογραφική ταινία: Έναν φερόμενο μεγαλέμπορο ναρκωτικών, έναν υψηλόβαθμο αστυνομικό της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, έναν μακρινό συγγενή του Ισπανού μονάρχη, καθώς και διαχειριστές επενδυτικών ταμείων και εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Στο ισπανικό νομικό σύστημα, τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης έχουν καταγραφεί επισήμως ως «investigados» (υπό δικαστική διερεύνηση), χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημες κατηγορίες.

Ο «εγκέφαλος» και ο αστυνομικός με τα εκατομμύρια στους τοίχους

Στον πυρήνα του φερόμενου δικτύου τοποθετείται ο Ιγνάθιο Τοράν, ένας άνδρας με αδυναμία στα πολυτελή ρολόγια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος εξέταζε το ενδεχόμενο να επενδύσει μέρος των κεφαλαίων του σε Αργεντινούς ποδοσφαιριστές.

Ως κομβικός συνεργάτης του φέρεται ο Όσκαρ Σάντσεθ. Το παράδοξο είναι πως ο Σάντσεθ, την περίοδο της ιστορικής κατάσχεσης του 2024, διηύθυνε τη μονάδα της ισπανικής εθνικής αστυνομίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι εκμεταλλευόταν τη θεσμική του θέση για να διευκολύνει τους διακινητές. Η αποκάλυψη κορυφώθηκε όταν σε έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του, βρέθηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ χτισμένα μέσα στους τοίχους.

Σήμερα, αμφότεροι τελούν υπό προφυλάκιση στην Ισπανία. Ενώ η πλευρά Τοράν αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις, ο συνήγορος του Σάντσεθ δεν διέψευσε την ύπαρξη των μετρητών. Ωστόσο, ήγειρε ενστάσεις για τη νομιμότητα συλλογής κάποιων στοιχείων, υποστηρίζοντας πως τα μηνύματα που αξιοποιήθηκαν αντλήθηκαν χωρίς τα απαραίτητα δικαστικά εντάλματα.

Γαλαζοαίματοι, επενδυτές και η SPAC των 200 εκατ. δολαρίων

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, οι Αρχές διαπιστώνουν σύνδεση του Τοράν με τον Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, γιο δούκα και μακρινό συγγενή του βασιλιά Φελίπε και τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ, κάτοικο μιας υπερπολυτελούς έπαυλης στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Οι δύο άνδρες φέρονται να λειτουργούσαν ως διαχειριστές της καλιφορνέζικης Alpha Trading, μιας εταιρείας μέσω της οποίας διακινούνταν κεφάλαια του Τοράν από παναμέζικους υπεράκτιους λογαριασμούς. Η Alpha Trading, που ιδρύθηκε το 2012, προβαλλόταν στο επιχειρηματικό στερέωμα ως «κορυφαία ενοποιημένη εταιρεία προμήθειας και εμπορίας εμπορευμάτων», διατηρώντας γραφεία σε Νέα Υόρκη, Μαϊάμι και Μαδρίτη.

Στο επίκεντρο αυτού του εταιρικού λαβυρίνθου βρέθηκαν τρεις βασικές εταιρείες. Αρχικά, η Alpha Trading, η οποία ιδρύθηκε το 2012 από τον Κ. Σεθ και τον Φ. ντε Μπορμπόν, έχοντας ως αντικείμενο τη διαχείριση υπεράκτιων κεφαλαίων και λειτουργώντας ως θεματοφύλακας. Αργότερα, το 2025, οι δύο άνδρες προχώρησαν στην ίδρυση της Blue Acquisition Corp., μίας εταιρείας με στόχο τις επενδύσεις σε Data Centers και στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία κατάφερε να αντλήσει 200 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος, στο δίκτυο εμπλέκεται και η ET Fintech Europe Ltd., μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα την Ιρλανδία, στην οποία συμμετείχε ο Φ. ντε Μπορμπόν μαζί με άλλα υπό έρευνα πρόσωπα.

Το 2025, Σεθ και Ντε Μπορμπόν προχώρησαν στην ίδρυση της Blue Acquisition Corp., μιας εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγοράς (SPAC), στην οποία πρόεδρος ανέλαβε ο στρατηγός εν αποστρατεία και πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Γουέσλι Κλαρκ. Η εταιρεία, υποστηριζόμενη από ισχυρά hedge funds της Wall Street (όπως η Sona Asset Management και η LMR Partners) και με την αρωγή της επενδυτικής τράπεζας BTIG, συγκέντρωσε περίπου 200 εκατ. δολάρια και εξαγόρασε data center στους Καταρράκτες του Νιαγάρα.

Η Blue Acquisition δεν κατηγορείται για κάποια παρανομία. Ωστόσο, ο Σεθ αποχώρησε τον Ιούνιο του 2026, επικαλούμενος «οικογενειακούς λόγους», και αντιμετωπίζει πλέον διεθνές ένταλμα σύλληψης το οποίο επιχειρεί να ακυρώσει, ενώ αναμένεται να καταθέσει τον Σεπτέμβριο. Ο Ντε Μπορμπόν, που είχε ρόλο ειδικού συμβούλου στη SPAC μέχρι τον Φεβρουάριο, συνελήφθη στην Ισπανία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Η «γκρίζα ζώνη» και οι αφανείς ροές δισεκατομμυρίων

Το μέγεθος της υπόθεσης υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά όρια της διακίνησης ναρκωτικών, αγγίζοντας την καρδιά του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ανέτ Ίντλερ, καθηγήτρια Παγκόσμιας Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγεί το φαινόμενο της αλληλεξάρτησης νόμιμης και παράνομης οικονομίας, σημειώνοντας: «Η γκρίζα ζώνη μεταξύ νόμιμης και παράνομης οικονομικής δραστηριότητας είναι ακριβώς το περιβάλλον στο οποίο ευδοκιμούν πολλές εξελιγμένες εγκληματικές οργανώσεις».

Τα στοιχεία από το κινητό του αστυνομικού Σάντσεθ μαρτυρούν πως από το 2020 έως το 2024 είχαν εισαχθεί λαθραία στην Ισπανία άλλοι 58 τόνοι κοκαΐνης, λιανικής αξίας 3,5 δισ. δολαρίων.

A 13-ton haul of cocaine disguised as bananas exposes alleged links between US financiers, luxury Dubai real estate and a crypto-trading Irish fintech. Alex Morgan explains https://t.co/Fe8IMvzRRp pic.twitter.com/JjtMBNGG3d — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 17, 2026

Το δίκτυο ξεπλύματος – Από το Ντουμπάι μέχρι τον Παναμά

Για να νομιμοποιηθούν τα αστρονομικά αυτά ποσά, ο Τοράν φέρεται να είχε αναπτύξει έναν δαίδαλο εταιρειών-βιτρινών μέσω των οποίων απέκτησε πανάκριβα ακίνητα. Στο Ντουμπάι, η αυτοκρατορία του περιλάμβανε μια έπαυλη 10 εκατ. ευρώ στο συγκρότημα W Residences και άλλα ακίνητα αξίας 11 εκατ. ευρώ, τα οποία ο ίδιος αποκαλούσε στα μηνύματά του «τα σπίτια μου».

Παράλληλα με το παραδοσιακό χρήμα, το κύκλωμα διακινούσε τεράστια ποσά μέσω κρυπτονομισμάτων (Bitcoin, Tether, VXL Dollar). Ο Τοράν φέρεται να κατείχε Bitcoin αξίας τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ τη στιγμή της σύλληψής του.

Η μεταφορά αυτών των ψηφιακών και συμβατικών κεφαλαίων απαιτούσε πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό το σημείο εμπλέκονταν εταιρείες όπως η ιρλανδική ET Fintech Europe Ltd., η οποία, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, «ελεγχόταν άμεσα από την εγκληματική οργάνωση». Από την πλευρά της, η διευθύντρια της εταιρείας, Αλίνα Μπέρναρντ, δηλώνει πλήρη συνεργασία με τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες «παρουσιάζουν κατά τρόπο ουσιωδώς ανακριβή τον σκοπό και τις δραστηριότητες» της επιχείρησης.

Κομβικό ρόλο έπαιζαν και δύο οντότητες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, οι οποίες λειτουργούσαν ως «nested banks», επιτρέποντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου των συναλλαγών. Σε μήνυμά του, στενός συνεργάτης του Τοράν αποκάλυπτε τον μηχανισμό, αναφέροντας ότι «όλα προέρχονται από αυτές τις τράπεζες» και από εκεί τα κεφάλαια «πηγαίνουν σε άλλα μέρη».

Το τελικό στάδιο νομιμοποίησης, σύμφωνα με τη δικογραφία, περιλάμβανε έναν δεσμευμένο λογαριασμό στην Atlas Bank του Παναμά. Μέσω της Alpha Trading, οι μεταφορές γίνονταν χρησιμοποιώντας ένα αδιευκρίνιστο «σύνθετο χρηματοπιστωτικό εργαλείο», προσδίδοντας έτσι σε όλη τη δραστηριότητα την απαραίτητη «επίφαση νομιμότητας».