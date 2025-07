Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσιοποίησε συνομιλία με τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ, η οποία ήταν καθοριστική στην απόφασή του να στηρίξει την Ουκρανία με εξελιγμένα όπλα, αλλά και να δώσει διορία στον Πούτιν για να έρθει σε συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως εκμυστηρεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, του έχει τονίσει κατ’ ιδίαν ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία έρχονται σε αντίθεση με την αισιόδοξη εικόνα που παρουσιάζει συχνά ο Ρώσος ηγέτης σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον σύζυγό της.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συζήτησης του Αμερικανού Προέδρου με δημοσιογράφους, μετά τις ανακοινώσεις του για τις νέες αποφάσεις του και τις ενέργειες που ξεκινούν άμεσα με την αποστολή όπλων και τον ορίζοντα των 50 ημερών για να δεσμευτεί προς μια συμφωνία, ο Τραμπ αναφέρθηκε δύο φορές σε σχόλια που έχει κάνει η Μελάνια.

Τα σχόλια αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο.

