Η Μελάνια Τραμπ προκάλεσε εντύπωση τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, όταν κατέβηκε από το Air Force One φορώντας γυαλιά ηλίου, παρότι ήταν βράδυ. Η ασυνήθιστη αυτή εμφάνιση, πυροδότησε αμέσως σχόλια και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι χρήστες σχολίασαν ειρωνικά πως «εκείνη που είδαμε δεν ήταν η Μελάνια», αφού η γυναίκα που κατέβηκε τα σκαλιά δεν φορούσε τα γνωστά της ψηλοτάκουνα, αλλά flat μπότες. Άλλοι έκαναν λόγο για «σωσία» ή «αντικαταστάτρια», παρατηρώντας πως η στάση και το βάδισμά της, έμοιαζαν τελείως διαφορετικά.

Μερικοί θεώρησαν πως η Πρώτη Κυρία ίσως είχε πρόσφατα υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση και προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπό της, πίσω από τα σκούρα γυαλιά. Υπήρχαν και εκείνοι που σατίρισαν την κατάσταση, λέγοντας πως «μόνο οι βρικόλακες φορούν γυαλιά τη νύχτα» ή ότι «όποιος ζει με τον Τραμπ, χρειάζεται καμουφλάζ».

Άλλοι, πιο κυνικοί, υπέθεσαν πως μπορεί να προσπαθούσε να κρύψει σημάδια έντασης ή ακόμα και βίας, ενώ έγιναν υπαινιγμοί για την ψυχρή και αποστασιοποιημένη στάση του ζευγαριού, κατά τη διάρκεια αποβίβασης.

Τις τελευταίες ημέρες, τα διεθνή και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα, στρέφουν ξανά το ενδιαφέρον τους στη σχέση και τη δημόσια εικόνα της Μελάνια Τραμπ και του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή μια σειρά από γεγονότα και συζητήσεις, που πυροδοτούν έντονο σχολιασμό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόσφατη κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ, αφιερωμένου στη ζωή της Μελάνια Τραμπ. Η παραγωγή έχει προκαλέσει αντιδράσεις και διχασμό: υποστηρικτές του πρώην προεδρικού ζεύγους κάνουν λόγο για μια θετική αποτύπωση της προσωπικότητας και της διαδρομής της, ενώ επικριτές χαρακτηρίζουν το έργο μονοδιάστατο ή ακόμη και προπαγανδιστικό. Η συζήτηση γύρω από την ταινία αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τον ρόλο που διαδραμάτισε ως Πρώτη Κυρία, αλλά και για τη στάση που διατηρεί σήμερα απέναντι στην πολιτική σκηνή.

Παράλληλα, κάθε νέα δημόσια εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ τροφοδοτεί εκ νέου τις γνωστές θεωρίες συνωμοσίας, περί «σωσία». Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες αναλύουν καρέ-καρέ φωτογραφίες και βίντεο, εστιάζοντας σε λεπτομέρειες όπως η εμφάνιση, το ύψος, ο τρόπος που περπατά ή η γλώσσα του σώματός της. Παρότι οι θεωρίες αυτές δεν στηρίζονται σε αποδείξεις και έχουν επανειλημμένα διαψευστεί, συνεχίζουν να ανακυκλώνονται, ενισχύοντας το κλίμα παραφιλολογίας, γύρω από το πρόσωπό της.

Την ίδια στιγμή, σχολιαστές και αναλυτές εξετάζουν τη συνολική εικόνα του ζευγαριού, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις, διακρίνεται μια πιο συγκρατημένη ή αποστασιοποιημένη στάση, από την πλευρά της Μελάνια Τραμπ. Οι παρατηρήσεις αυτές συνδέονται συχνά με τις πολιτικές και νομικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με τις φήμες για τον ρόλο που προτίθεται να διαδραματίσει η σύζυγός του, σε ενδεχόμενες μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δημόσια εικόνα του ζευγαριού παραμένει αντικείμενο ζωηρού ενδιαφέροντος αλλά και αντιπαραθέσεων.