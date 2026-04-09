Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, προχώρησε σε μία ασυνήθιστη δημόσια δήλωση, μέσα από τον Λευκό Οίκο τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό, που τη συνδέει με τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν.

Η ίδια χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές ως «ψευδείς» και «δυσφημιστικές», υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε προσωπική ή άλλη σχέση με τον Έπστιν, ούτε γνώση των εγκληματικών του δραστηριοτήτων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η μόνη επαφή που είχε με τη στενή συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, περιοριζόταν σε μια τυπική και επιφανειακή αλληλογραφία, χωρίς περαιτέρω σχέση.

Σε έντονο τόνο, η Μελάνια Τραμπ δήλωσε:

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον Έπστιν πρέπει να σταματήσουν τώρα», επιμένοντας ότι ουδέποτε υπήρξε θύμα ή μέρος του κύκλου του. Επιπλέον, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο Έπστιν είχε οποιονδήποτε ρόλο στη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι τέτοιες αναφορές είναι ανυπόστατες και έχουν ήδη διαψευστεί και στο παρελθόν.

Melania Trump On Epstein File 📃 She said “To be clear, I never had relations with Epstein or his accomplice Maxwell.” “I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time.”#USA #Trump #Melania #MelaniaTrump #epstein pic.twitter.com/JNxbvc8ckZ — Globe Wire 24 🌍 (@Globewire24) April 9, 2026

“Epstein did not introduce me to Donald Trump.” First lady Melania Trump on Thursday denied having any knowledge of the late sex offender Jeffrey Epstein’s crimes, and also stated that he did not introduce her to her husband, President Trump. https://t.co/TpwiEwlOg8 pic.twitter.com/mQ42F1aV47 — ABC News (@ABC) April 9, 2026

Melania Trump: I never had a relationship with Epstein or Maxwell. My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at the New York City party in 1998. pic.twitter.com/XSR1DSIQYB — Headquarters (@HQNewsNow) April 9, 2026



Η Πρώτη Κυρία τόνισε επίσης:

«Δεν είμαι θύμα του Έπστιν», απορρίπτοντας πλήρως κάθε σχετική φημολογία και καταδικάζοντας τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Ταυτόχρονα, κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει σε δημόσιες ακροάσεις για τα θύματα του Έπστιν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και απόδοση δικαιοσύνης.

Ο Τζέφρι Έπστιν είχε συλληφθεί το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πέθανε την ίδια χρονιά σε κελί φυλακής στο Μανχάταν, με τον θάνατό του να αποδίδεται επισήμως σε αυτοκτονία.

🚨🚨🚨Melania Trump announces she was never friends with Epstein and he didn’t introduce her to Donald Trump. Describes her email to Ghislaine Maxwell as a “polite reply.” Says she is not a witness to any Epstein crimes. She never visited his island. pic.twitter.com/kwZwMIquA8 — Emily Goodin (@Emilylgoodin) April 9, 2026

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον και πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ κατά καιρούς επανέρχεται στη δημοσιότητα λόγω νέων αποκαλύψεων, εγγράφων και φημών που εμπλέκουν δημόσια πρόσωπα.