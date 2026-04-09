Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, προχώρησε σε μία ασυνήθιστη δημόσια δήλωση, μέσα από τον Λευκό Οίκο τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό, που τη συνδέει με τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν.

Η ίδια χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές ως «ψευδείς» και «δυσφημιστικές», υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε προσωπική ή άλλη σχέση με τον Έπστιν, ούτε γνώση των εγκληματικών του δραστηριοτήτων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η μόνη επαφή που είχε με τη στενή συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, περιοριζόταν σε μια τυπική και επιφανειακή αλληλογραφία, χωρίς περαιτέρω σχέση.

Σε έντονο τόνο, η Μελάνια Τραμπ δήλωσε:

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον Έπστιν πρέπει να σταματήσουν τώρα», επιμένοντας ότι ουδέποτε υπήρξε θύμα ή μέρος του κύκλου του. Επιπλέον, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο Έπστιν είχε οποιονδήποτε ρόλο στη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι τέτοιες αναφορές είναι ανυπόστατες και έχουν ήδη διαψευστεί και στο παρελθόν.

 

 

 


Η Πρώτη Κυρία τόνισε επίσης:

«Δεν είμαι θύμα του Έπστιν», απορρίπτοντας πλήρως κάθε σχετική φημολογία και καταδικάζοντας τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Ταυτόχρονα, κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει σε δημόσιες ακροάσεις για τα θύματα του Έπστιν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και απόδοση δικαιοσύνης.

Ο Τζέφρι Έπστιν είχε συλληφθεί το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πέθανε την ίδια χρονιά σε κελί φυλακής στο Μανχάταν, με τον θάνατό του να αποδίδεται επισήμως σε αυτοκτονία.

 

 

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον και πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ κατά καιρούς επανέρχεται στη δημοσιότητα λόγω νέων αποκαλύψεων, εγγράφων και φημών που εμπλέκουν δημόσια πρόσωπα.

