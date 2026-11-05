Η Μελάνια Τραμπ ζήτησε σήμερα μια «διαρκή» κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, στην οποία παρευρέθηκαν Ρώσοι και Ουκρανοί αντιπρόσωποι.

First Lady Melania Trump Unites Russia and Ukraine at the White House Following Historic Ceasefire https://t.co/zKQGkUaP4v — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) November 5, 2026

Η Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία υποδέχθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο αντιπροσωπείες από τις δύο εμπόλεμες χώρες, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν υπό αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι, για να επιχειρηθεί να βρεθεί μια διέξοδος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Επιλέξαμε την ανθρωπιά αντί για τον πόλεμο», είπε η Πρώτη Κυρία. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θάρρος που δείξαμε στο Ολέσκι για να βρούμε κοινό έδαφος μέσα από την κοινή μας ανησυχία για τα δεινά των αθώων ανθρώπων. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι πιο διαρκές από μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός υπό την επίβλεψη της Πρώτης Κυρίας στην ουκρανική πόλη Ολέτσκι, η οποία κατέχεται από ρωσικές δυνάμεις.

“Now we must use the courage we brought to Oleshky to find common ground through a shared concern for the suffering of innocent people.” ❤️ @FLOTUS Melania Trump unites Russia and Ukraine following the historic ceasefire that she brokered in Oleshky. It’s the first time in American history that a First Lady has brought representatives of two nations actively at war together to the White House for diplomacy. — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026

Η εκεχειρία επέτρεψε την εκκένωση της κατεχόμενης ουκρανικής πόλης, για την πραγματοποίηση της οποίας εργάσθηκε, καθώς οι κάτοικοί της αντιμετώπιζαν μεγάλες ελλείψεις.

Ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ, παρόν στη συνάντηση, δήλωσε ότι η πρόσφατη εκεχειρία στο Ολέσκι, έδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν συνδυάζονται η συμπόνια, η αποφασιστικότητα και η συνεργασία. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε επίσης τις ειρηνοποιές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου.

Putin’s envoy Kirill Dmitriev: We would like to thank First Lady Melania Trump for her distinguished humanitarian role in resolving the Oleshky situation and resolving this humanitarian issue. She played a crucial leadership role in coordinating the humanitarian operation in Oleshky and reunifying Russian and Ukrainian families. — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026

Από την πλευρά του ο υψηλόβαθμος Ουκρανός βουλευτής Νταβίντ Αραχαμία προέτρεψε την Μελάνια Τραμπ να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Παράλληλα η ουκρανική αντιπροσωπεία απένειμε στη Μελάνια Τραμπ το Παράσημο της Πριγκίπισσας Όλγας, Α’ Τάξης.

The Ukrainian delegation presented Melania Trump with the Order of Princess Olga, First Class. https://t.co/mAtQsRKlAU — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026

Η Μελάνια Τραμπ έγραψε «προσωπικές επιστολές» προς τον Πούτιν και τον Ζελένσκι και τις παρέδωσε σε ανώτερους αξιωματούχους και των δύο χωρών για να τις μεταφέρουν.