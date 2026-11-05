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Η Μελάνια Τραμπ ζήτησε σήμερα μια «διαρκή» κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, στην οποία παρευρέθηκαν Ρώσοι και Ουκρανοί αντιπρόσωποι.

Η Αμερικανίδα Πρώτη Κυρία υποδέχθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο αντιπροσωπείες από τις δύο εμπόλεμες χώρες, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν υπό αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι, για να επιχειρηθεί να βρεθεί μια διέξοδος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Επιλέξαμε την ανθρωπιά αντί για τον πόλεμο», είπε η Πρώτη Κυρία. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θάρρος που δείξαμε στο Ολέσκι για να βρούμε κοινό έδαφος μέσα από την κοινή μας ανησυχία για τα δεινά των αθώων ανθρώπων. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι πιο διαρκές από μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός υπό την επίβλεψη της Πρώτης Κυρίας στην ουκρανική πόλη Ολέτσκι, η οποία κατέχεται από ρωσικές δυνάμεις.

Η εκεχειρία επέτρεψε την εκκένωση της κατεχόμενης ουκρανικής πόλης, για την πραγματοποίηση της οποίας εργάσθηκε, καθώς οι κάτοικοί της αντιμετώπιζαν μεγάλες ελλείψεις.

Ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ, παρόν στη συνάντηση, δήλωσε ότι η πρόσφατη εκεχειρία στο Ολέσκι, έδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν συνδυάζονται η συμπόνια, η αποφασιστικότητα και η συνεργασία. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε επίσης τις ειρηνοποιές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου.

Από την πλευρά του ο υψηλόβαθμος Ουκρανός βουλευτής Νταβίντ Αραχαμία προέτρεψε την Μελάνια Τραμπ να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Παράλληλα η ουκρανική αντιπροσωπεία απένειμε στη Μελάνια Τραμπ το Παράσημο της Πριγκίπισσας Όλγας, Α’ Τάξης.

Η Μελάνια Τραμπ έγραψε «προσωπικές επιστολές» προς τον Πούτιν και τον Ζελένσκι και τις παρέδωσε σε ανώτερους αξιωματούχους και των δύο χωρών για να τις μεταφέρουν.

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