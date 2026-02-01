Νέα δέσμη μέτρων για την ασφάλεια αναμένεται να εξετάσει τη Δευτέρα η ιταλική κυβέρνηση, με έμφαση στην αυστηροποίηση των ποινών για όσους παραβιάζουν τη δημόσια τάξη.

Την ίδια ώρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Τορίνο. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι τραυματίες ανέρχονται συνολικά σε 103, εκ των οποίων οι 24 είναι αστυνομικοί.

Η Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε την αλληλεγγύη της προς τις αστυνομικές δυνάμεις και, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε τα επεισόδια έργο «οργανωμένων εγκληματιών» και όχι διαδηλωτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «όταν κάποιος χτυπά έναν άνθρωπο με σφυρί», πρόκειται, κατά την άποψή της, για «απόπειρα δολοφονίας».

Η πρωθυπουργός κάλεσε τους δικαστικούς λειτουργούς «να μην διστάσουν» στην αντιμετώπιση των χθεσινών επεισοδίων, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, δήλωσε ότι όσοι ευθύνονται για τέτοιου είδους βίαιες επιθέσεις «πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι Ερυθρές Ταξιαρχίες και όχι ως “σύντροφοι που λαθεύουν”».