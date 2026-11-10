Την παγκόσμια επέκταση του συστήματος εκτίμησης ηλικίας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοίνωσε η Meta, με βασικό στόχο τον εντοπισμό εφήβων που δηλώνουν ψευδή ημερομηνία γέννησης ώστε να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να παρακάμπτουν τους προβλεπόμενους περιορισμούς.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία, αναλύει δεδομένα και μοτίβα δραστηριότητας των χρηστών για να συμπεράνει την ηλικιακή τους ομάδα.

Αν και η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει λεπτομερώς τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων, το εργαλείο ξεκινά να επεκτείνεται στο Instagram εντός Νοεμβρίου, συνεχίζει να διευρύνεται στο Facebook, ενώ αναμένεται να ενσωματωθεί και στο Threads πριν από τα τέλη του 2026. Στις ΗΠΑ, οι γονείς θα λαμβάνουν επίσης σχετικό ενημερωτικό βίντεο στο Instagram.

Αυτόματη υπαγωγή σε «Teen Accounts» και επίπεδα προστασίας

Όταν ο αλγόριθμος εκτιμά ότι ο χρήστης είναι μεταξύ 13 και 17 ετών, ο λογαριασμός μπορεί να μεταφέρεται αυτόματα στο καθεστώς «Teen Accounts»:

Βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας: Οι λογαριασμοί αυτοί είναι εξ ορισμού ιδιωτικοί, φιλτράρουν τα δυνητικά επιβλαβή σχόλια, αποτρέπουν ανεπιθύμητα μηνύματα από αγνώστους και θέτουν αυστηρότερα όρια στον χρόνο χρήσης και την έκθεση σε περιεχόμενο.

Διαφοροποίηση 13-15 ετών: Για οποιαδήποτε χαλάρωση των παραμέτρων ασφαλείας απαιτείται υποχρεωτικά έγκριση των γονέων.

Ηλικίες 16 και 17 ετών: Παρέχεται μεγαλύτερη αυτονομία, ωστόσο ευαίσθητες προστασίες, όπως τα φίλτρα περιεχομένου, εξακολουθούν να απαιτούν γονική συναίνεση για να τροποποιηθούν.

Ο εντοπισμός παιδιών κάτω των 13 ετών

Το όριο των 13 ετών βασίζεται στον αμερικανικό νόμο COPPA (1998) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων παιδιών. Για τον εντοπισμό παιδιών κάτω του ορίου αυτού που δήλωσαν ψευδή ηλικία:

Εξετάζονται αναφορές σε σχολικές τάξεις, αναρτήσεις γενεθλίων, σχόλια και στοιχεία προφίλ.

Αναλύονται γενικά οπτικά χαρακτηριστικά σε φωτογραφίες και βίντεο (όπως η σωματική διάπλαση), διαδικασία που, όπως διευκρίνισε η Meta στο Engadget, δεν συνιστά τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.

Οι ύποπτοι λογαριασμοί απενεργοποιούνται μέχρι οι κάτοχοι να επαληθεύσουν έγκυρα την ηλικία τους.

Τα διαφορετικά εθνικά όρια: Ελλάδα και Αυστραλία

Το νέο σύστημα καλείται να λειτουργήσει σε ένα σύνθετο διεθνές νομικό περιβάλλον με αποκλίνοντα ηλικιακά όρια:

Αυστραλία: Από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 απαγορεύεται η διατήρηση λογαριασμών σε πλατφόρμες από χρήστες κάτω των 16 ετών. Η Meta έχει ήδη απομακρύνει εκατοντάδες χιλιάδες προφίλ, αξιοποιώντας και ηλικιακά δεδομένα από την Apple.

Ελλάδα: Ο νόμος 5350/2026 που ψηφίστηκε στις 23 Οκτωβρίου θεσπίζει απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η επαλήθευση θα γίνεται από τις πλατφόρμες, με δυνατότητα διασύνδεσης με το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet.

Η Meta δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμη πώς θα προσαρμόσει την τεχνολογία AI στις διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το ελληνικό όριο των 15 ετών.

Ο δικαστικός συμβιβασμός των 18 δισ. δολαρίων

Η εντατικοποίηση των ελέγχων ακολουθεί τον μείζονα δικαστικό συμβιβασμό του περασμένου Αυγούστου ανάμεσα στη Meta και 52 γενικούς Εισαγγελείς στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία, το κόστος της οποίας μπορεί να ανέλθει έως τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, έκλεισε αγωγές που κατηγορούσαν την εταιρεία για ανεπαρκείς ελέγχους ηλικίας, ενθάρρυνση εθισμού και πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους, δεσμεύοντάς την σε αυστηρότερους μηχανισμούς εποπτείας.

Παρότι ο επικεφαλής της ConnectSafely, Λάρι Μάτζιντ, υπενθυμίζει μέσω της Meta ότι κανένα σύστημα AI δεν είναι αλάνθαστο και συνιστά ειλικρίνεια στη δήλωση στοιχείων, η εταιρεία απευθύνει πλέον δημόσιο κάλεσμα και προς το TikTok και το YouTube να εφαρμόσουν αντίστοιχες πρακτικές προστασίας.