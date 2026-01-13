Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η Πολιτεία της Μινεσότα αποφάσισε να μηνύσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καταθέτοντας αγωγή εναντίον της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και ανώτερων αξιωματούχων της ICE, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, ζητώντας να μπλοκαριστούν οι εντεινόμενες επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (Immigration and Customs Enforcement – ICE) που διεξάγονται στην Πολιτεία.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Μινεσότα, χαρακτηρίζει τις πρακτικές των ομοσπονδιακών αρχών ως παράνομες και αντισυνταγματικές, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις καταστολής υπερβαίνουν τα όρια της ομοσπονδιακής εξουσίας και παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των νόμιμων κατοίκων.

Μεταξύ άλλων, το δικαστικό έγγραφο ζητά:

να απαγορευτεί η χρήση απειλής, σωματικής βίας ή όπλων εναντίον ατόμων που δεν υπόκεινται σε σύλληψη,

να σταματήσει η σύλληψη Αμερικανών πολιτών και κατόχων νόμιμης βίζας χωρίς βάσιμη υποψία ποινικού αδικήματος,

να επιβληθούν περιορισμοί στον τρόπο εκτέλεσης της ομοσπονδιακής μεταναστευτικής πολιτικής εντός της Πολιτείας.

Ο γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα, Keith Ellison, περιέγραψε την υπόθεση ως «μια προσπάθεια να σταματήσει μια ομοσπονδιακή εισβολή» που, όπως υποστηρίζει η πολιτεία, έχει προκαλέσει φόβο, κοινωνική αναστάτωση και παραβιάσεις πολιτικών ελευθεριών.

Οι θέσεις και δηλώσεις της Κρίστι Νόεμ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ υπερασπίστηκε δημόσια τον πράκτορα και την επιχείρηση. Σε δηλώσεις της, χαρακτήρισε τις ενέργειες του πράκτορα της ICE ως «αυτοάμυνα» και είχε αναφέρει πως η 37χρονη «επέλεξε να επιτεθεί στους ομοσπονδιακούς πράκτορες χρησιμοποιώντας το όχημά της ως όπλο».

Η Νόεμ συνέχισε να υποστηρίζει ότι οι ενέργειες των πρακτόρων ήταν νόμιμες προκειμένου να προστατευθούν οι ίδιοι και το κοινό, και χρησιμοποίησε όρους όπως: « πρόκειται για ενέργειες εσωτερικής τρομοκρατίας» για να περιγράψει τη συμπεριφορά της Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Παράλληλα, η Νόεμ ανακοίνωσε την αποστολή «εκατοντάδων περισσότερων» ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη στο πλαίσιο της επιχείρησης, επικαλούμενη την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των ήδη αναπτυγμένων δυνάμεων και της αντιμετώπισης, όπως είπε, της «εκτεταμένης απάτης και παρανομίας» στην περιοχή.

Αντιδράσεις και πολιτική ένταση

Η στάση της Νόεμ έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τοπικούς αξιωματούχους και δημοκρατικούς πολιτικούς: ο δήμαρχος της Μινεάπολης Jacob Frey αποκάλεσε την εκδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης «αβάσιμη» και απαράδεκτη, ενώ ζητά την αποχώρηση της ICE από την πόλη.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Tim Walz έχει εκφράσει έντονη δυσπιστία για το πώς διεξάγεται η έρευνα, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέκλεισε τις πολιτειακές αρχές από την πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Η αντίδραση στο θάνατο της 37χρονης ρενέ Νικόλ Γκουντ, έχει ξεπεράσει τα όρια της Μινεσότα, με χιλιάδες διαδηλωτές να κάνουν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, απαιτώντας λογοδοσία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δικαιοσύνη για θύματα της μεταναστευτικής καταστολής.

Η αγωγή της Μινεσότα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο εθνικό και πολιτικό περιβάλλον όπου η ομοσπονδιακή πολιτική μετανάστευσης υπό την κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία και τις δραστηριότητες πρακτόρων εκτός των παραδοσιακών συνόρων, προκαλώντας αντιπαραθέσεις με πολιτειακές και τοπικές αρχές για ζητήματα συνταγματικών δικαιωμάτων και δημόσιας ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Reuters – TIME