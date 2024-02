Τη σορό του γιου της είδε η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Λουντμίλα.

Σε νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρει ότι είδε το βράδυ της Τετάρτης, 21 Φεβρουαρίου, τη σορό του γιού της σε νεκροτομείο. Ωστόσο δεν την αφήνουν να την πάρει. Απαγορεύουν η κηδεία να γίνει με δημόσιο προσκύνημα και την απειλούν πως εάν δεν δεχθεί τους όρους, η σορός του γιού της δεν θα της δοθεί ποτέ.

«Θέλουν να με πάνε στην άκρη του νεκροταφείου σε έναν φρέσκο ​​τάφο και να πουν, “Εδώ είναι ο γιος σου”. Δεν συμφωνώ με αυτό», τόνισε στο μήνυμά της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι οι τοπικές αρχές λαμβάνουν εντολές είτε από το Κρεμλίνο, είτε από μυστικές υπηρεσίες.

Alexei Navalny’s mother Lyudmila says Russian officials let her see his body, but won’t give it to her unless she agrees to have him buried in secret.

“They want to take me to the far end of the cemetary to a fresh grave and say, ‘Here lies your son.’ I’m not agreeing to that.” pic.twitter.com/LBsd0aoss8

— max seddon (@maxseddon) February 22, 2024