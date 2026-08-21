Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο στην παραλία La Lanterna, γνωστή ως Pedocin, στην Τεργέστη, τη μοναδική στην Ευρώπη όπου τηρείται αυστηρά ο διαχωρισμός των φύλων.

Ένας τοίχος χωρίζει την περιοχή των ανδρών από εκείνη των γυναικών και των παιδιών έως 12 ετών, ένα έθιμο που διατηρείται για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η ονομασία της παραλίας συνδέεται είτε με την αποψείρωση αλόγων που γινόταν παλαιότερα εκεί, είτε με τα μύδια, τα οποία στο τοπικό ιδίωμα αποκαλούνται «pedoci». Ο συγκεκριμένος όρμος, με τα βότσαλα και το ηλικιωμένο τακτικό κοινό του, έχει εμπνεύσει τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και ντοκιμαντέρ.

Η ηρεμία της παραλίας διαταράχθηκε όταν ένα ζευγάρι τουριστών από το Μιλάνο, μη γνωρίζοντας τον κανονισμό, προσπάθησε να κάνει ηλιοθεραπεία στην πλευρά των ανδρών. Μια τακτική λουόμενη, που βρισκόταν εκεί για να βοηθήσει τον σύζυγό της με τον γιο τους που είναι άτομο με αναπηρία, ζήτησε από τη νεαρή γυναίκα να περάσει στην άλλη πλευρά. Η παράκληση αυτή συνάντησε την οργισμένη αντίδραση της νεαρής, η οποία χαρακτήρισε τον διαχωρισμό «μεσαιωνικό», «σεξιστικό» και «απολίτιστο», δηλώνοντας ότι τέτοια έθιμα δεν αρμόζουν στην Ιταλία.

Το επεισόδιο κλιμακώθηκε με φωνές, απειλητικές χειρονομίες και το σπρώξιμο μιας εργαζόμενης, πριν παρέμβουν οι παρευρισκόμενοι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Το ζευγάρι αποχώρησε τελικά από το χώρο, ζητώντας πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου, αξίας 2,40 ευρώ.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή και τις συζητήσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το επεισόδιο λειτούργησε ως η καλύτερη διαφήμιση για το Pedocin. Η προσέλευση σημείωσε θεαματική αύξηση, με τις αρχές να καταγράφουν 53.610 εισιτήρια μόνο τον Ιούλιο, αριθμός αισθητά μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Συνολικά, μέσα σε τρεις μήνες η παραλία υποδέχθηκε περίπου 100.000 επισκέπτες, αποφέροντας έσοδα 120.000 ευρώ, με την πλειονότητα των επισκεπτών να είναι γυναίκες που δηλώνουν ότι για να συναντήσουν το άλλο φύλο, τους αρκεί απλώς να κολυμπήσουν μέχρι τις σημαδούρες.