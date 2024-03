Πάνω από 63 είναι οι νεκροί και ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό κέντρο της Μόσχας από τουλάχιστον πέντε τρομοκράτες οι οποίοι προκάλεσαν ένα πρωτόγνωρο μακελειό στη ρωσική πρωτεύουσα. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως πίσω από την επίθεση στη Μόσχα είναι το Ισλαμικό Κράτος το οποίο φέρεται με ανακοίνωσή του να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση.

Ωστόσο το Κρεμλίνο αμφισβητεί αυτήν την εκδοχή και επιμένει στο ότι αυτονομιστές Τσετσένοι εμπλέκονται στην υπόθεση, οι οποίοι, στηρίζουν την Ουκρανία και έχουν επιστραυτεί από αυτήν.

Οι ρωσικές δυνάμεις της τάξης ανακοίνωσαν ότι “αναζητούν” τους δράστες που ευθύνονται για την ένοπλη επίθεση και την πυρκαγιά στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα.

