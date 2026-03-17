Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να κατασκευάσει το πολυεπίπεδο πυραυλικό αμυντικό σύστημα Χρυσός Θόλος κινδυνεύουν να διαβρώσουν το καθιερωμένο πλαίσιο πυρηνικής και διαστημικής ασφάλειας, προειδοποίησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Πρωτοβουλία του Τραμπ, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2025, και σκοπεύει να οικοδομήσει μια πολυεπίπεδη ασπίδα κατά των βαλλιστικών, υπερηχητικών, και πυραύλων κρουζ από τους «ισάξιους, σχεδόν ισάξιους και αδίστακτους αντιπάλους» της Αμερικής.

Το σύστημα βασίζεται σε διαστημικούς αναχαιτιστές που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν απειλές στη φάση ώθησής τους, λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση.

Ο Λευκός Οίκος προβλέπει ότι ο Χρυσός Θόλος θα κοστίσει 175 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά άλλες εκτιμήσεις υποδηλώνουν πολύ υψηλότερα έξοδα, που κυμαίνονται από πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια έως 3.6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 20 χρόνια.

Σε μια ομιλία μέσω βίντεο προς τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη της Μόσχας για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων τη Δευτέρα, ο Λαβρόφ προειδοποίησε για κινδύνους που συνδέονται με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον.

«Ως αποτέλεσμα των καταστροφικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, οι κίνδυνοι της στρατιωτικοποίησης του διαστήματος και της μετατροπής του σε ζώνη σύγκρουσης αυξάνονται αισθητά», είπε.

Ο Λαβρόφ ξεχώρισε το πρόγραμμα Χρυσός Θόλος, το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία έως το 2028, λέγοντας ότι αποτελεί «σημαντική απειλή για τη στρατηγική σταθερότητα».

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ απηχούν μια κοινή προειδοποίηση Ρωσίας-Κίνας τον Μάιο του 2025, όταν και οι δύο χώρες υποστήριξαν ότι ο Χρυσός Θόλος θα μπορούσε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να εξουδετερώσουν ένα «ριζικά εξασθενημένο χτύπημα αντιποίνων» σε περίπτωση που αποφασίσουν να ξεκινήσουν εκείνοι πρώτοι μια πυρηνική σύγκρουση.

Ορισμένοι αναλυτές, ωστόσο, έχουν αμφισβητήσει τη σκοπιμότητα του έργου Χρυσού Θόλου, καθώς βασίζεται σε διαστημικούς αναχαιτιστές που προορίζονται να καταστρέψουν στόχους μέσα σε ένα εξαιρετικά στενό χρονικό διάστημα, ενώ απαιτούν σημαντικές ανακαλύψεις στην κάλυψη αισθητήρων και τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χρυσός Θόλος έχει κάποια ομοιότητα με την Πρωτοβουλία Στρατηγικής Άμυνας του 1983 του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν – ευρύτερα γνωστή ως Πόλεμος των Άστρων – η οποία κατασκευάστηκε επίσης γύρω από διαστημικούς αναχαιτιστές. Το έργο εγκαταλείφθηκε μια δεκαετία αργότερα μετά από δαπάνες έως και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς κανένα τροχιακό όπλο να έχει αναπτυχθεί ποτέ λόγω του τεράστιου κόστους και των ανυπέρβλητων τεχνολογικών προκλήσεων.

Η Σοβιετική Ένωση ανησύχησε από την Πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την ως εργαλείο πρώτου χτυπήματος και ανταποκρινόμενη ενέτεινε το διαστημικό αμυντικό της πρόγραμμα, γεγονός που άσκησε πρόσθετη πίεση στην ήδη δυσκολευόμενη οικονομία.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι απευθυνόμενος στα Ηνωμένα Έθνη στις 20 Σεπτεμβρίου 1963, προσπάθησε για δεύτερη φορά να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και να μπει ένα τέλος στον ψυχρό πόλεμο με την ΕΣΣΔ για το καλό της ανθρωπότητας. Μίλησε για την επιστημονική κοινότητα, ότι θα πρέπει να “μοιραστεί” το διάστημα και τις κατακτήσεις του με την Σοβιετική Ένωση, και να εστιάσουν στην διάσωση του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα -που εκείνα τα χρόνια δεχόταν άγρια παρέμβαση από τις πυρηνικές δοκιμές των 2 υπερδυνάμεων- και στάθηκε στην κατεύθυνση να μπει ένα τέλος την παγκόσμια πείνα.

«Δεν έχει σημασία ποιος θα πάει πρώτος στο φεγγάρι, σημασία έχει να πάψουμε να δαπανούμε για τον πόλεμο και να εστιάσουμε σε θέματα ειρήνης».

Ακριβώς δυο μήνες μετά, στις 20 Νοεμβρίου 1963, ο Τζον Φ. Κένεντι θα δολοφονηθεί, και ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί με βεβαιότητα από ποιον. Τα αρχεία που αποχαρακτηρίστηκαν τελευταία, όχι μόνο δεν ρίχνουν φως, αλλά καλύπτουν και περιπλέκουν την υπόθεση, για την οποία πολλά ειπώθηκαν από πολλούς, κανείς ωστόσο δεν στάθηκε στην ιστορική αυτή ομιλία του στον ΟΗΕ.

Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα…