Η Μόσχα επιταχύνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη του δικού της συστήματος δορυφορικού διαδικτύου χαμηλής τροχιάς, το οποίο, σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την ευαλωτότητα της Ουκρανίας σε νέες επιθέσεις.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, υποστράτηγος Βαντίμ Σκιμπίτσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία επιταχύνει την ανάπτυξη του Rassvet (Dawn), ενός συστήματος που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη ρωσική απάντηση στο Starlink της SpaceX.

Ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό

Το Rassvet αναπτύσσεται από τη ρωσική αεροδιαστημική εταιρεία Bureau 1440. «Έχουν αρχίσει να το εκτοξεύουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί», ανέφερε ο Σκιμπίτσκι.

Οι πρώτοι 16 δορυφόροι του συστήματος εκτοξεύθηκαν τον Μάρτιο, ενώ το Bureau 1440 ανακοίνωσε τον Ιούλιο την επιτυχή εκτόξευση και δεύτερου σμήνους. Μετά τον διαχωρισμό τους από το όχημα εκτόξευσης, οι δορυφόροι συνδέθηκαν με το κέντρο ελέγχου και ξεκίνησαν τις διαδικασίες μετάβασης στις προβλεπόμενες τροχιές.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Σέρχι Μπεσκρέστνοφ, υποστήριξε την Τρίτη ότι περίπου 40 δορυφόροι Rassvet βρίσκονται ήδη σε τροχιά.

Στόχος οι 292 δορυφόροι έως το 2027

Σύμφωνα με τον Σκιμπίτσκι, η Ρωσία σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν αστερισμό 292 δορυφόρων χαμηλής τροχιάς έως το 2027, οι οποίοι θα περνούν τακτικά πάνω από την Ανατολική Ευρώπη. Μακροπρόθεσμα, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη έως και 924 δορυφόρων μέχρι το 2035.

«Η Ρωσία εργάζεται όσο πιο γρήγορα μπορεί», δήλωσε από την πλευρά του ο Μπεσκρέστνοφ, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το πρόγραμμα.

Η απειλή των drones με δορυφορικό έλεγχο

Η πλήρης λειτουργία του Rassvet θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Μπεσκρέστνοφ, η Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιήσει το δορυφορικό δίκτυο για τον διαδικτυακό έλεγχο drones, επιτρέποντας επιθέσεις σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια.

Παράλληλα, το σύστημα ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς θα έδινε στη Μόσχα τη δυνατότητα να ελέγχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και εκτός της ρωσικής επικράτειας. Όπως εξήγησε ο Μπεσκρέστνοφ, τα drones θα μπορούσαν να μεταφέρουν δορυφορικούς τερματικούς σταθμούς, διευκολύνοντας τον απομακρυσμένο διαδικτυακό χειρισμό τους.

Το Rassvet διαθέτει ήδη ορισμένες δυνατότητες πάνω από την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ίδιες ουκρανικές εκτιμήσεις.

Το Κίεβο στρέφεται ξανά στον Μασκ

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την πίεση του Κιέβου προς τον Ίλον Μασκ για την επέκταση της λειτουργίας του Starlink και πάνω από τη Ρωσία. Μέχρι σήμερα, η SpaceX έχει αρνηθεί μια τέτοια δυνατότητα.

Η πρόσβαση στο Starlink έχει αποδειχθεί κρίσιμη για τις ουκρανικές δυνάμεις. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Μασκ είχε πειστεί από τον πρώην υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, να διακόψει την πρόσβαση των ρωσικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στις ρωσικές επικοινωνίες και στις επιχειρήσεις στοχοποίησης.

«Θα αυξανόταν η αποτελεσματικότητά μας»

Το Κίεβο θεωρεί ότι η ενεργοποίηση του Starlink πάνω από τη Ρωσία θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών επιθέσεων σε στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

«Καταστρέφουμε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και πραγματοποιούμε επιχειρήσεις, αλλά αν ο Ίλον Μασκ ενεργοποιήσει το Starlink πάνω από τη Ρωσία για εμάς, θα έκανε τα πράγματα ευκολότερα», δήλωσε στο Politico η Ιρίνα Τέρεχ, επικεφαλής της ουκρανικής εταιρείας κατασκευής πυραύλων και drones Fire Point.

Όπως υποστήριξε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Ουκρανίας.