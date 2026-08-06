Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε σήμερα απαράδεκτη την απόφαση της Γαλλίας να απελάσει τη Ρωσίδα δημοσιογράφο Ξένια Φιόντοροβα.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει τον περασμένο μήνα απόφαση με εντολή απέλασης για την Φιόντοροβα, που υπήρξε πρώην διευθύντρια του τηλεοπτικού δικτύου RT (Russia Today) France και αναδείχθηκε σε γνωστή δημοσιογραφική περσόνα στο ειδησεογραφικό κανάλι συνεχούς ροής CNews και στα συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης Europe 1 και JDNews, ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν το επόμενο έτος.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό κατηγόρησε την Φιόντοροβα ως «πράκτορα επιρροής» σε μια περίοδο που η Ρωσία διεξάγει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές την κατηγόρησε ότι διαδίδει ρωσική παραπληροφόρηση σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τα «θεμελιώδη συμφέροντα» της Γαλλίας.

Ο Αλεξέι Φαντέγεφ, ένας εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι η αντιμετώπιση της Φιόντοροβα αντανακλά όπως είπε ο ίδιος την ηθική δειλία της Γαλλίας: «Θεωρούμε απαράδεκτη τη δίωξη δημοσιογράφων με ψευδείς κατηγορίες και την καταδικάζουμε έντονα. Η απέλαση της Ξένια Φιόντοροβα, ως μια πράξη αντιποίνων εναντίον μιας επαναστάτριας δημοσιογράφου, δεν μας εξέπληξε καθόλου καθώς παρακολουθούμε εδώ και καιρό τις ενέργειες της γαλλικής ηγεσίας, η οποία αποδίδει εμμονικά μια “ρωσική σύνδεση” σε κάθε πρόβλημα της χώρας».

Η Φιόντοροβα, η οποία χαρακτήρισε τη γαλλική ενέργεια εναντίον της ως λογοκρισία, έχασε τη Δευτέρα την έφεση που είχε ασκήσει κατά της απέλασής της, αφού δικαστήριο του Παρισιού την απέρριψε.