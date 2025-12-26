Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Bloomberg διαδίδει «ψευδείς ειδήσεις» ισχυριζόμενο ότι έχει εσωτερική πρόσβαση σε πληροφορίες του Κρεμλίνου, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα (φωτό).

Η ανώτερη διπλωμάτης επέκρινε το πρακτορείο ειδήσεων αφού μετέδωσε τη στάση της Μόσχας για τα 20 σημεία της πρότασης ειρήνης που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα από τον Ουκρανό Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Η είδηση ​​ανέφερε μια ανώνυμη πηγή που περιγράφεται ως «άτομο κοντά στο Κρεμλίνο».

«Αυτό το υποτιθέμενο ειδησεογραφικό μέσο δεν έχει αξιόπιστες πηγές κοντά στο Κρεμλίνο. Μόνο αναξιόπιστες. Και η διατύπωση “κοντά στο Κρεμλίνο” χρησιμεύει μόνο ως κάλυψη για ψευδείς ειδήσεις», είπε η Ζαχάροβα στο Telegram.

Η πρόταση του Κιέβου, για την οποία ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι συζητήθηκε με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο πλαίσιο των προσπαθειών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιλύσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, προβλέπει έναν ουκρανικό στρατό 800.000 ατόμων που υποστηρίζεται από μέλη του ΝΑΤΟ και μια άμεση κατάπαυση του πυρός με παγωμένη την τρέχουσα γραμμή του μετώπου.

Η Μόσχα αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τη θέση της, λέγοντας ότι η ευαίσθητη διπλωματία πρέπει να διεξάγεται ιδιωτικά. Η δημοσιοποίηση της διαπραγματευτικής στάσης είναι «ακατάλληλη» υπό τις περιστάσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου που συμμετέχει στις συνομιλίες ομαλοποίησης με τις ΗΠΑ, πρότεινε ότι μια «μηχανή ψευδών μέσων ευθυγραμμισμένη με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ/ΗΒ/ΕΕ» διεξάγει εκστρατεία πίεσης για να υπονομεύσει την ατζέντα του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Ο προεδρικός απεσταλμένος υποστήριξε ακόμα την τελευταία κριτική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους New York Times, λέγοντας ότι ορισμένα δυτικά μέσα ενημέρωσης εργάζονταν συγχρονισμένα εναντίον του Αμερικανού ηγέτη και των ειρηνευτικών προσπαθειών του στην Ουκρανία και της Ρωσίας.

Ο Ντμίτριεφ έκανε τις παρατηρήσεις σε μια ανάρτηση Χ την Τρίτη, 23/12/25, μόλις επέστρεψε από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι με κορυφαίους συνομιλητές των ΗΠΑ, ενώ αναδημοσίευσε μια δήλωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ, γράφοντας στο Truth Social νωρίτερα την ίδια μέρα, χαρακτήρισε τους NYT «σοβαρή απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και τους κατηγόρησε για «ψέματα και σκόπιμες παραποιήσεις», χαρακτηρίζοντας το Μέσο «πραγματικό εχθρό του λαού».

«Η ριζοσπαστική τους αριστερά, η απρόσκοπτη συμπεριφορά, η σύνταξη πλαστών άρθρων και απόψεων με ατελείωτο τρόπο, πρέπει να αντιμετωπιστεί και να σταματήσει», έγραψε ο Τραμπ.

Επίσης, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ κατηγόρησε το Reuters για «προπαγάνδα» για τη Ρωσία, όταν το Μέσο υποστήριξε ότι μια εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε ότι η Μόσχα επιδίωκε «να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να διεκδικήσει εκ νέου τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική αυτοκρατορία.

Η Ρωσία απάντησε ότι ο ισχυρισμός ήταν ψευδής, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι τέτοιο έγγραφο των ΗΠΑ.