Νέα ένταση καταγράφεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα υποστηρίζει ότι το ΝΑΤΟ έχει άμεση εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας. Τους ισχυρισμούς αυτούς μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πληροφορίες που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προέρχονται από έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία τα οποία εντόπισαν Ρώσοι χάκερ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το TASS, τα έγγραφα που παραδόθηκαν από ανώνυμους χάκερ φέρονται να υποδεικνύουν ότι το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της ρωσικής επικράτειας.

Παράλληλα, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Ουκρανία χρησιμοποιείται ως μέσο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, ενώ οι πραγματικοί σχεδιαστές της σύγκρουσης, κατά τον ίδιο ισχυρισμό, δεν βρίσκονται στο Κίεβο, αλλά σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Tο δημοσίευμα του TASS

«Συμμετοχή του ΝΑΤΟ στα πλήγματα κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τι βρήκαν Ρώσοι χάκερ σε έγγραφα σχετικά με τις επιθέσεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων:

– Ρώσοι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τα πλήγματα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε τερματικούς σταθμούς πετρελαίου στις περιοχές του Λένινγκραντ και του Καλίνινγκραντ, τον Ιούλιο του 2026·

– Οι χάκερ δήλωσαν στο TASS ότι απέκτησαν πρόσβαση σε αλληλογραφία και έγγραφα που αποκαλύπτουν ποιος έδινε τις ακριβείς συντεταγμένες των στόχων και ποιος «υποκινούσε την Ουκρανία σε τρομοκρατία» στις ρωσικές περιοχές·

– Ο ειδικός σε θέματα υβριδικού πολέμου, Μπαρτ ντε Βάχτερ, παρείχε στην SBU (Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας) συντεταγμένες τερματικών σταθμών πετρελαίου στις περιοχές του Λένινγκραντ και του Καλίνινγκραντ·

– Διευκρινίζεται ότι αυτή τη στιγμή εργάζεται στον οργανισμό HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network), ο οποίος συνδέεται με τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τις υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ·

– Ο Βάχτερ στέλνει σε εκπρόσωπο της SBU πληροφορίες με τις συντεταγμένες δεξαμενόπλοιου της «Gazprom», το οποίο μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)·

– Επίσης, ο Βάχτερ πρότεινε σε εκπρόσωπο του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας της SBU, με το όνομα Ιβάν, τη διεξαγωγή διαδικτυακής συνάντησης, στην οποία θα συμμετείχε και ο προϊστάμενός του από τις υπηρεσίες πληροφοριών, με το όνομα Μάρτιν·

– Με τη σειρά του, ο Ιβάν πρότεινε να ενταχθεί στην αλληλογραφία ο δικός του εμπειρογνώμονας — ο Ταγματάρχης της SBU, Μιχαήλ Μαρτσένκο·

– Ο ίδιος χαρακτηριζόταν στην αλληλογραφία ως έμπειρος ειδικός, του οποίου ο κύριος τομέας δραστηριότητας είναι οι «υβριδικές απειλές, η κατασκοπεία, οι δολιοφθορές και οι πληροφοριακές επιχειρήσεις σε σύγχρονες συγκρούσεις»·

– Το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναφέρεται στα έγγραφα που παρείχαν στο TASS ανώνυμοι χάκερ·

– Επιπλέον, μετά τις επιθέσεις drones, αναλαμβάνουν δράση ειδικοί στον υβριδικό πόλεμο και τις πληροφοριακές επιχειρήσεις·

– Η Ουκρανία απλώς χρησιμοποιείται για τον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Οι εντολείς αυτού του πολέμου δεν βρίσκονται στο Κίεβο, αλλά σε ήσυχες ευρωπαϊκές πόλεις».