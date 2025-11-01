Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Μόσχα δίνει στα χέρια της Αμερικής αρχεία–έκπληξη που αποκαλύπτουν τα ρωσικά «ευρήματα» για τη δολοφονία του 35ου Προέδρου των ΗΠΑ, σε μία κίνηση που επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο αινιγματικές στιγμές του Ψυχρού Πολέμου.

Η ρωσική Κυβέρνηση παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες έναν φάκελο 350 σελίδων με έγγραφα που περιλαμβάνουν τις επίσημες εκτιμήσεις της, για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου John F. Kennedy, το Νοέμβριο του 1963.

Την παράδοση έκανε ο ρώσος πρέσβης στην Ουάσινγκτον στη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Anna Paulina Luna, η οποία ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον ανεξάρτητο δημοσιογράφο και ερευνητή Jefferson Morley, προκειμένου να αποδελτιωθεί, να μεταφραστεί και να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο των εγγράφων.

🇺🇸🇷🇺 Congresswoman Anna Paulina Luna thanked Putin for the Kennedy assassination files: “I actually used ChatGPT to translate some of these documents, since I don’t speak Russian. There’s some interesting information there.” pic.twitter.com/eLHvA1rppX — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 26, 2025



Η ίδια η βουλευτής, σε ανάρτησή της, τόνισε ότι «έλαβα έντυπη μορφή της έκθεσης» και ότι «ένας κύκλος ειδικών θα έρθει στο γραφείο μου το πρωί για να ξεκινήσει τη μετάφραση και την πλήρη εξέταση των εγγράφων». Πρόσθεσε:

«Θα τα ανεβάσουμε το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Πρεσβείας».

Η παράδοση θεωρείται πιθανό βήμα προόδου σε μια έρευνα που επί δεκαετίες παρέμενε ημιτελής, ειδικά δεδομένης της μακροχρόνιας αδυναμίας του Κογκρέσου των ΗΠΑ να έχει πρόσβαση σε σχετικό ρωσικό υλικό. Η ρωσική πλευρά επιβεβαιώνει ότι το υλικό βασίζεται σε αποχαρακτηρισμένα αρχεία της Σοβιετικής Ένωσης.

Παράλληλα, το έγγραφο περιέχει και χάρτη που δείχνει σχέδιο για γέφυρα μεταξύ Αλάσκας και Σιβηρίας, στοιχείο που προσθέτει μία αιφνιδιαστική γεωπολιτική διάσταση στην αποκάλυψη.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η παράδοση των εγγράφων, μπορεί να συνδέεται και με στρατηγικές σκοπιμότητες πέραν της ιστορικής σημασίας.

Πηγή: New York Post