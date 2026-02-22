Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η πιθανή συμμετοχή της Νότιας Κορέας σε ένα σχέδιο του ΝΑΤΟ για τη χρηματοδότηση αγορών όπλων για την Ουκρανία θα έβλαπτε σοβαρά τις σχέσεις με τη Μόσχα, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, μετά την ανάρτηση των νοτιοκορεατικών ΜΜΕ ότι η Σεούλ εξετάζει το σχέδιο.

Το σύστημα, γνωστό ως Λίστα Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων Ουκρανίας (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL), ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο και περιλαμβάνει ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ που αγοράζουν όπλα κυρίως αμερικανικής κατασκευής για το Κίεβο. Τον Ιανουάριο, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι της Ουκρανίας παραπονέθηκε ότι οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της χώρας του άργησαν πολύ να δεσμεύσουν τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας, παρόλο που δημοσίως δημοσιοποιημένα στοιχεία έδειχναν ότι τα 4,3 δισ. δολάρια είχαν διατεθεί στο σχέδιο μέχρι τον Δεκέμβριο.

«Η κυβέρνηση συνέχισε να διαβουλεύεται με το [ΝΑΤΟ] σχετικά με διάφορα μέτρα για την υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας στο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap την Παρασκευή. Το ίδιο το μπλοκ ζήτησε από τη Σεούλ να ενταχθεί στο PURL, σύμφωνα με τους The Korea Times.

Τα δημοσιεύματα «εξέπληξαν» τη Μόσχα, είπε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους το Σάββατο. Η «πιθανή συμμετοχή της Νότιας Κορέας σε τέτοιες αποστολές με οποιαδήποτε μορφή – άμεση ή έμμεση – θα αναβάλει μόνο… την επίλυση της σύγκρουσης», προειδοποίησε.

«Αναμφίβολα θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Δημοκρατίας της Κορέας», σημείωσε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα πρέπει να λάβει αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων των «ασύμμετρων» επιλογών.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις αποστολές όπλων της Δύσης στην Ουκρανία, λέγοντας ότι παρατείνουν μόνο τη σύγκρουση και επεκτείνουν τον ανθρώπινο πόνο χωρίς να αλλάξουν την έκβασή του.

Η Νότια Κορέα υπήρξε ένας από τους κορυφαίους δικαιούχους της παγκόσμιας στρατιωτικής συσσώρευσης. Ο μεγαλύτερος παραγωγός όπλων της χώρας, ο Όμιλος Hanwha, σημείωσε αύξηση 42% στα έσοδα από όπλα το 2024, με περισσότερα από τα μισά από αυτά να προέρχονται από εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του ΝΑΤΟ, ανέφερε το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι εταίροι του ΝΑΤΟ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, έχουν αναδειχθεί ως δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της παγκόσμιας βιομηχανίας όπλων, ανέφερε SIPRI.

Πάντα σύμφωνα με την μελέτη του SIPRI τον Δεκέμβρη του ‘25, τα παγκόσμια έσοδα από όπλα σημείωσαν ρεκόρ το 2024 εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και ώθησης επανεξοπλισμού σε όλη την Ευρώπη.

Τα συνδυασμένα έσοδα από όπλα και στρατιωτικές υπηρεσίες στους 100 κορυφαίους παραγωγούς του κόσμου αυξήθηκαν κατά 5,9% την προηγούμενη χρονιά στα 679 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να προέρχεται από εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, «καθώς οι παραγωγοί κεφαλαιοποίησαν την υψηλή ζήτηση».

Η γερμανική Rheinmetall σημείωσε την ισχυρότερη ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη, σχετικά με τη γενικότερη «αίτηση που ενισχύεται από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, τις παγκόσμιες και περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις και τις ολοένα υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες», έγραψε το SIPRI.

Το Κίεβο, το οποίο απαιτεί συνεχώς περισσότερη στρατιωτική βοήθεια από τους υποστηρικτές του, ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια εξαγωγής όπλων. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις όπλων θα φτάσουν τα «μερικά δισεκατομμύρια δολάρια» μόνο φέτος.