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Στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία υποδεικνύει το Άμπου Ντάμπι ως την ιδανική τοποθεσία για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, σε δηλώσεις του στο κρατικό δίκτυο Vesti, ξεκαθάρισε ότι για να επιτευχθεί ουσιαστική κατάπαυση των εχθροπραξιών, η Ουάσινγκτον οφείλει να διακόψει άμεσα τη στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την κυβέρνηση του Κιέβου.

Παράλληλα, η ρωσική πλευρά εξέφρασε την προσδοκία της για ταχεία έναρξη των διαμεσολαβητικών επαφών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, βλέποντας το Άμπου Ντάμπι ως το κατάλληλο ουδέτερο έδαφος για τις διαπραγματεύσεις.

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