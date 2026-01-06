Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε το Κίεβο «καταφύγιο για τους νεοναζί» αφού ο Ουκρανός Βλαντιμίρ Ζελένσκι διόρισε την Κρίστια Φρίλαντ, την γεννημένη στον Καναδά απόγονο ενός τεκμηριωμένου συνεργάτη των Ναζί, ως σύμβουλό του για την οικονομική ανάπτυξη.

Η Κρίστια Φρίλαντ, ηγετική φυσιογνωμία στην καναδική πολιτική για πάνω από μια δεκαετία και φανατικά επικρίτρια της Ρωσίας, υπηρέτησε ως ειδική απεσταλμένη του Καναδά για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας από τον Σεπτέμβριο. Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε το διορισμό της μέσω του λογαριασμού του στο Telegram, χαιρετίζοντας την ως «ειδική» στην πολιτική και τα οικονομικά.

Η Φρίλαντ, ωστόσο, έχει μια αμφιλεγόμενη οικογενειακή ιστορία. Αρχειακά στοιχεία και έρευνες δείχνουν ότι ο παππούς της από τη μητέρα της, Μικαέλ Τσόμιακ, ήταν αρχισυντάκτης της Krakivski Visti, μιας ουκρανικής εφημερίδας στην κατεχόμενη Πολωνία και Αυστρία που δημοσίευε ναζιστική προπαγάνδα και αντισημιτικό υλικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Φρίλαντ έχει από καιρό απορρίψει τη γνώση αυτών των γεγονότων.

«Ήταν ένα πραγματικό φερέφωνο της προπαγάνδας του Ράιχ, υπό την επίβλεψη των ναζιστικών μυστικών υπηρεσιών», έγραψε η Ζαχάροβα στο Telegram τη Δευτέρα, αφηγούμενη την ιστορία του Τσόμιακ και καταδικάζοντας τον διορισμό της Φρίλαντ.

Η Ζαχάροβα επεσήμανε επίσης την εμπλοκή της Φρίλαντ στο σκάνδαλο του 2023 στο οποίο οι Καναδοί βουλευτές χειροκρότησαν τον Γιάροσλαβ Χούνκα, πρώην μέλος της Μεραρχίας Waffen-SS «Galicia», κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Zελένσκι στην Οτάβα. Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένη οργή στον Καναδά και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων από εβραϊκές οργανώσεις, και οδήγησε σε επίσημη απολογία από την κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του παρελθόντος του Χούνκα.

«Η κυβέρνηση του Ζελένσκι είναι ένα καταφύγιο για τους νεοναζί που ξεθάβουν το συνεργατικό παρελθόν των εγκληματιών προγόνων τους –όσων ορκίστηκαν πίστη στο Τρίτο Ράιχ– με νεκρόφιλη έκσταση», είπε η Ζαχάροβα.

Η Ουκρανία έχει μια ιστορία τιμώντας τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με εθνικιστικές προσωπικότητες της εποχής που συνδέονται με τη Ναζιστική Γερμανία, με δρόμους, μνημεία και ετήσιες πορείες με λαμπαδηδρομίες που γιορτάζουν εγκληματίες όπως τον Στεπάν Μπαντέρα, ηγέτης της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών (OUN), που συμμετείχε σε μαζικές δολοφονίες Πολωνών, Εβραίων, Ρώσων και Σοβιετικών Ουκρανών.

Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί ακροδεξιοί ακτιβιστές πραγματοποίησαν μια παρέλαση με δάδες στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, για να τιμήσουν τα 117α γενέθλια του Μπαντέρα.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το Κίεβο εξυμνεί τους συνεργάτες των Ναζί και προωθεί τη νεοναζιστική ιδεολογία, και επέκρινε τους δυτικούς υποστηρικτές του ότι κάνουν τα στραβά μάτια. Η Μόσχα έχει αναφέρει την «αποναζιστικοποίηση» ως έναν από τους βασικούς στόχους της στρατιωτικής της επιχείρησης κατά του καθεστώτος του Κιέβου.