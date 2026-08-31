Νέα νομική μάχη ξεσπά στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι Sony Music Publishing και Warner Chappell κατέθεσαν αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Anthropic, του διευθύνοντος συμβούλου της, Ντάριο Αμοντέι, και του συνιδρυτή της, Μπέντζαμιν Μαν.

Οι ενάγοντες κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία, κατηγορώντας την εταιρεία για παράνομη λήψη, συλλογή και αποθήκευση δεκάδων χιλιάδων προστατευόμενων τραγουδιών, όπως τα «All I Want for Christmas is You», «Ain’t No Mountain High Enough» και «Eye of the Tiger».

Σύμφωνα με το δικόγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας, η Anthropic εκπαίδευσε το μοντέλο Claude κατεβάζοντας τουλάχιστον επτά εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων από πειρατικούς ιστοτόπους, τα οποία περιείχαν στίχους και παρτιτούρες γνωστών κομματιών, όπως το «Livin’ on a Prayer» και το «Hallelujah».

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η εταιρεία συνέλεξε υλικό από νόμιμες πλατφόρμες, όπως το Musixmatch και το LyricFind, ενώ προχώρησε και στην αφαίρεση των πληροφοριών ταυτοποίησης των δημιουργών, στερώντας τους την αναγνώριση.

Οι στίχοι αυτοί, στη συνέχεια, αναπαράγονταν από το chatbot κατά τη διάρκεια συνομιλιών με χρήστες, με τις μουσικές εταιρείες να ζητούν αποζημιώσεις που φτάνουν έως και τις 150.000 δολάρια ανά παραβιασμένο έργο και τις 25.000 δολάρια για κάθε αλλοίωση δεδομένων.