Έντονο προβληματισμό και κύμα ερωτημάτων στην αμερικανική κοινή γνώμη προκαλεί η αστραπιαία ανέλιξη και η σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση που απολαμβάνει δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ η 35χρονη βοηθός του, Νάταλι Χαρπ.

Γνωστή στο εσωτερικό του περιβάλλοντος του Αμερικανού Προέδρου ως ο «άνθρωπος εκτυπωτής», η Χαρπ τον ακολουθεί αδιάκοπα κρατώντας ένα φορητό υπολογιστή και τροφοδοτώντας τον όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας με εκτυπωμένα άρθρα ειδήσεων, στατιστικά και αναρτήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια κάποτε ανώνυμη συνεργάτιδα έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο συζητημένα και αινιγματικά πρόσωπα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Νέα πανεθνική δημοσκοπική έρευνα των Daily Mail/JL Partners αποκαλύπτει ότι το 42% των Αμερικανών πολιτών ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για τη θέση και τον θεσμικό της ρόλο, την ώρα που το φως της δημοσιότητας βλέπουν αποκαλύψεις για επιστολές απόλυτης αφοσίωσης, νυχτερινές συναντήσεις στα ιδιωτικά διαμερίσματα του Μαρ-α-Λάγκο, αλλά και την παρουσία της σε απόρρητες μετακινήσεις ασφαλείας, αφήνοντας πίσω κορυφαίους υπουργούς.

Τι αποκαλύπτει η δημοσκόπηση

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.015 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων (28–31 Αυγούστου, με περιθώριο σφάλματος 3,1%), η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν ικανοποιείται από τις επίσημες εξηγήσεις για την επιρροή της:

42% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με τη θέση και τις αρμοδιότητες της Χαρπ.

των ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με τη θέση και τις αρμοδιότητες της Χαρπ. 22% δηλώνει ικανοποιημένο με όσα είναι ήδη γνωστά.

δηλώνει ικανοποιημένο με όσα είναι ήδη γνωστά. 36% δηλώνει αβέβαιο.

Κομματική διαστρωμάτωση και αναγνωρισιμότητα

Η κομματική διαίρεση αποτυπώνει την πολιτική πόλωση γύρω από το πρόσωπό της. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι η μόνη ομάδα όπου υπερέχει η ικανοποίηση (35% έναντι 29% που ζητά απαντήσεις).

Αντίθετα, στους Δημοκρατικούς το 58% ζητά εξηγήσεις (έναντι μόλις 13%), ενώ στους Ανεξάρτητους το ποσοστό των προβληματισμένων φτάνει το 37% (έναντι 17%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αναγνωρισιμότητά της αυξήθηκε κατακόρυφα: το 39% των πολιτών δηλώνει ότι έχει ακούσει «πολλά» (16%) ή «αρκετά» (23%) για αυτήν, με τα δύο μεγάλα κόμματα να παρακολουθούν την ιστορία με σχεδόν πανομοιότυπα ποσοστά προσοχής (40% των Ρεπουμπλικανών και 42% των Δημοκρατικών).

Το περιστατικό στην Τουρκία και η προσπέραση των Υπουργών

Ο στενός δεσμός της Νάταλι Χαρπ με τον Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της εθνικής επικαιρότητας έπειτα από δημόσια τοποθέτηση του Δημοκρατικού Γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος επέκρινε τον Πρόεδρο λέγοντας ότι προτιμά «να ταξιδεύει με τη Νάταλι» παρά να ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο Όσοφ αναφερόταν σε περιστατικό κατά το οποίο, ο Τραμπ αποβιβάστηκε από το Air Force One στην Τουρκία και επιβιβάστηκε σε ένα ειδικό τζετ-δόλωμα.

Ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και μέλη του υπουργικού συμβουλίου, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, παρέμειναν στο μεγάλο αεροσκάφος, η Χαρπ ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους επιλεγμένους βοηθούς που επιβιβάστηκαν μαζί με τον Πρόεδρο.

Οι επιστολές αφοσίωσης, το Μαρ-α-Λάγκο και η αντίδραση της Secret Service

Η πρωτοφανής πρόσβασή της έχει προκαλέσει τριγμούς ακόμα και στο στενό οικογενειακό και συνεργατικό περιβάλλον του Τραμπ:

Συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο: Το 2023, η Μελάνια Τραμπ συνάντησε τυχαία την Χαρπ αργά το βράδυ μέσα στα ιδιωτικά διαμερίσματα του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, έναν χώρο στον οποίο η πρόσβαση απαγορεύεται αυστηρά σε οποιονδήποτε εκτός της οικογένειας.

Το 2023, η Μελάνια Τραμπ συνάντησε τυχαία την Χαρπ αργά το βράδυ μέσα στα ιδιωτικά διαμερίσματα του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, έναν χώρο στον οποίο η πρόσβαση απαγορεύεται αυστηρά σε οποιονδήποτε εκτός της οικογένειας. Επιστολές «λατρείας»: Επιστολές που έγραψε η Χαρπ προς τον Τραμπ το 2023 αποκάλυψαν μια βαθιά, σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση. Σε μία εξ αυτών έγραφε: «Είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα», αποκαλώντας τον «Φύλακα και Προστάτη της σε αυτή τη ζωή».

Επιστολές που έγραψε η Χαρπ προς τον Τραμπ το 2023 αποκάλυψαν μια βαθιά, σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση. Σε μία εξ αυτών έγραφε: «Είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα», αποκαλώντας τον «Φύλακα και Προστάτη της σε αυτή τη ζωή». Ανησυχία στις Αρχές: Σύμφωνα με αποκαλύψεις των δημοσιογράφων των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, η συμπεριφορά αυτή τράβηξε την προσοχή της Secret Service και άφησε άναυδη την Αρχηγό του Προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Σύμφωνα με την dailymail, ο ίδιος ο Τραμπ, σε συνομιλίες με στενούς συμβούλους του, φέρεται να είχε υπερασπιστεί την παρουσία της λέγοντας: «Όλοι σας θα φύγετε και θα βγάλετε λεφτά. Αυτή δεν θα με αφήσει ποτέ».

Κατηγορούμενη για το Truth Social – Στήριξη από τον Λευκό Οίκο

Η επιρροή της Χαρπ επεκτείνεται και στη διαχείριση της δημόσιας παρουσίας του Τραμπ. Αυτή την εβδομάδα, η 35χρονη βοηθός ορίστηκε ως συγκατηγορούμενη μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ σε δικαστική προσφυγή που ζητά να τους απαγορευτεί η ανάρτηση περιεχομένου στο Truth Social, στο πλαίσιο υπόθεσης όπου εταιρεία πωλεί πρώιμη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Προέδρου έναντι 100.000 δολαρίων τον μήνα.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Λευκός Οίκος παρέχει πλήρη κάλυψη στη βοηθό του Προέδρου. Η Εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λίβιτ, χαρακτήρισε τη Νάταλι Χαρπ ως «μία από τις πιο πιστές, αφοσιωμένες και πιο εργατικές βοηθούς στην ομάδα του Προέδρου Τραμπ».