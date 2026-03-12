Το Ιράν παρουσίασε τον στόλο των «ναυτικών drones αυτοκτονίας» που διαθέτει, τα οποία – όπως δηλώνει – σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και να πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Το καθεστώς έχει ουσιαστικά αναγκάσει σε παύση λειτουργίας το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, εντείνοντας παράλληλα τις επιθέσεις του σε πλοία που κινούνται στην περιοχή.

Σε προπαγανδιστικό υλικό που είχε δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν, η Ισλαμική Δημοκρατία καυχιόταν για τα υπόγεια τούνελ της που είναι γεμάτα με ναυτικά drones, αντιπλοϊκούς πυραύλους και θαλάσσιες νάρκες.

Στα πλάνα εμφανίζονται αμέτρητα ταχύπλοα επιθετικά σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση drones εναντίον διερχόμενων πλοίων, προκαλώντας αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται.

Το Ιράν έχει επίσης απειλήσει ότι θα χρησιμοποιήσει υποθαλάσσιους πυραύλους «ταχύτητας 100 μέτρων το δευτερόλεπτο», για τους οποίους ισχυρίζεται ότι διαθέτει μόνο η Ρωσία, ώστε να οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου έως και στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Ο ανώτερος στρατηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Φανταβί, προειδοποίησε:

«Διαθέτουμε πυραύλους που εκτοξεύονται από το νερό και κινούνται με ταχύτητα 100 μέτρων το δευτερόλεπτο και ενδέχεται να τους χρησιμοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες».