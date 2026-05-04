Νέα ανάρτηση έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, με συγκριτικές εικόνες που δείχνουν ότι ο αμερικανικός στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία παραμένουν 100% άθικτα, εν αντιθέσει με τον στρατό του Ιράν, το ναυτικό και την αεροπορία, που -όπως υποστηρίζει – έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Παράλληλα έχει τη δική του εικόνα, αλλά και του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, με τη δεύτερη να είναι διαγραμμένη, δείγμα του ότι ο πρώην ισχυρός άνδρας του Ιράν εξοντώθηκε.

Δείτε την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social