Νέα ανάρτηση έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, με συγκριτικές εικόνες που δείχνουν ότι ο αμερικανικός στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία παραμένουν 100% άθικτα, εν αντιθέσει με τον στρατό του Ιράν, το ναυτικό και την αεροπορία, που -όπως υποστηρίζει – έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.
Παράλληλα έχει τη δική του εικόνα, αλλά και του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, με τη δεύτερη να είναι διαγραμμένη, δείγμα του ότι ο πρώην ισχυρός άνδρας του Ιράν εξοντώθηκε.
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗣𝗼𝘀𝘁𝘀 𝗠𝗲𝗺𝗲 𝗼𝗻 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 – 𝟬𝟵:𝟰𝟲 𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟱.𝟬𝟰.𝟮𝟲
President Trump posts a meme showing all of Iran’s military has been destroyed compared to none of the U.S. military pic.twitter.com/RmIb5hSKxK
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2026