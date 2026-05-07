Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την Ευρώπη, στην οποία βλέπει «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών», και τους «εξτρεμιστές της αριστεράς», στην «εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ», κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη από τον Λευκό Οίκο.

Το κείμενο ορίζει τρεις βασικές «απειλές» εναντίον της χώρας που θεωρείται η ισχυρότερη στον κόσμο: «τους ναρκωτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες», τους «ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες» και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών».

«Είναι πασίδηλο ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοικτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες, κι όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει», αναφέρει το κείμενο του Λευκού Οίκου, εγκέφαλος του οποίου είναι σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, που επικριτές του συνδέουν με γκρουπούσκουλα της άκρας δεξιάς–ιδίως της ουγγρικής, αλλά όχι μόνο.