Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, μια ξανθιά «Barbie» έχει «κλέψει» την καρδιά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πρόκειται για την Εκατερίνα Μιζούλινα, η οποία είναι 39 ετών, έχει σπουδάσει ιστορικός τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μάλιστα, είναι και επικεφαλής της Ρωσικής Ένωσης Ασφαλούς Διαδικτύου υπέρ του Κρεμλίνου, η οποία έχει αναδειχθεί ως η σέξι «φύλακας της ηθικής» του 71χρονου Πούτιν.

«Η Κάτια Μιζουλίνα είναι απόλυτα του γούστου του Πούτιν. Αυτός ο [υπερβολικός] τύπος της Barbie του ταίριαζε πάντα πολύ», είπε η Ρωσίδα υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Όλγα Ρομάνοβα στο κανάλι 24 της Ουκρανίας.

Η Μιζουλίνα, κόρη μιας σκληροπυρηνικής γυναίκας Ρωσίδας βουλευτή κατά της Ουκρανίας, εργάζεται για να αποσιωπήσει κάθε κριτική στον Πούτιν στο διαδίκτυο, ειδικά ότι έχει σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν, ο οποίος χώρισε τη 30χρονη σύζυγό του, Λιουντμίλα, το 2014, φημολογείται εδώ και καιρό ότι είναι σε σχέση με την 40χρονη πρώην Ολυμπιακή γυμνάστρια Alina Kabaeva — και το ζευγάρι πιστεύεται ότι έχει δύο ή τρία παιδιά.

Ωστόσο, τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και τα ανεξάρτητα ρωσικά κανάλια Telegram ισχυρίζονται ότι πήρε «φωτιά» για τη συντροφιά της Μιζουλίνα.

Mizulina is Putin’s new lover: rumors are actively discussed in Western tabloids

What do you think about it? pic.twitter.com/JSGKHjVuw1

— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024