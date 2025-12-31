Η ατόλη Κιριτιμπάτι – γνωστή και ως Νησί των Χριστουγέννων – υποδέχτηκε επίσημα το 2026, στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας). Με χορούς στην παραλία και πυροτεχνήματα οι κάτοικοι υποδέχτηκαν με αισιοδοξία και ελπίδα το νέο έτος.

Άλλα μέρη του Ειρηνικού, θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά τις επόμενες ώρες.

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει στην Ωκεανία, είναι η πρώτη χώρα στον πλανήτη που γιόρτασε το νέο έτος.

