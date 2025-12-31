Η ατόλη Κιριτιμπάτι – γνωστή και ως Νησί των Χριστουγέννων – υποδέχτηκε επίσημα το 2026, στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας). Με χορούς στην παραλία και πυροτεχνήματα οι κάτοικοι υποδέχτηκαν με αισιοδοξία και ελπίδα το νέο έτος.

#Kiritimati Island (Christmas Island), the eastern most island of Kiribati, became the first place in the world to welcome New Year 2026 on December 31 at 2pm (UAE time). pic.twitter.com/T9O7FzYTv7 — Rumaisa Mohani (@RumaisaMohani) December 31, 2025

Άλλα μέρη του Ειρηνικού, θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά τις επόμενες ώρες.

🪩Happy New Year, Kiribati! ✨ 🎉From, Royale High! 🥂 pic.twitter.com/HdgR2OwGY6 — 🪩 Royale High News ·˚ ༘ (@RHValkyriesNews) December 31, 2025

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει στην Ωκεανία, είναι η πρώτη χώρα στον πλανήτη που γιόρτασε το νέο έτος.