Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρέμασε ένα αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στον τοίχο του Οβάλ Γραφείου, σύμφωνα με εικόνες που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον επίσημο λογαριασμό του Ρεπουμπλικανού προέδρου στο X, παρουσιάζονται εικόνες ενός κορνιζαρισμένου αντιγράφου του ιστορικού εγγράφου να κρέμεται στον τοίχο όχι μακριά από το γραφείο του.

Σε ένα πλάνο, ο Τραμπ παραμερίζει τις βαριές σκούρες μπλε κουρτίνες που είναι κρεμασμένες γύρω από το έγγραφο για να το δείξει.

🚨🔥President Trump flexes the Declaration of Independence, the Gulf of America, and his Diet Coke button in a tour of the Oval Office.

pic.twitter.com/wP1p0ikWD5

— Benny Johnson (@bennyjohnson) March 20, 2025