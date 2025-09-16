Η Κάτια Μπουχίκιο, 18 ετών, από το Άντσι, της επαρχίας Ποτέντσα, είναι η νέα Μις Ιταλία 2025.

Στέφθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στην περιοχή Μάρκε, στη σκηνή του PalaSavelli στο Πόρτο Σαν Τζόρτζιο (Φέρμο), από την διοργανώτρια του διαγωνισμού, Πατρίτσια Μιριλιάνι, και την πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, Φραντσέσκα Πασκάλε.

Η νέα Μις Ιταλία επιλέχθηκε από την Κριτική Επιτροπή αφού έφτασε στον τελικό του διαγωνισμού με τον τίτλο Μις Μπαζιλικάτα. Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης η Μις Ούμπρια, Φάνι Ταρντιόλι, και η Μις Μάρκε, Άσια Καμπανέλι.

Με ύψος 1,75 μ., η Κάτια Μπουχίκιο είναι πρωτοετής φοιτήτρια Οδοντιατρικής και Οδοντιατρικής Προσθετικής και μάγεψε την Κριτική Επιτροπή με την αυθεντική ομορφιά της.

Εκτός από τις σπουδές, καλλιεργεί ένα πάθος για το κέντημα και το ράψιμο, μια τέχνη που της κληρονόμησαν οι γιαγιάδες και οι θείες της.

Είναι επίσης η πρώτη Μις Ιταλία που φοράει σιδεράκια.

«Ένα απλό κορίτσι, της διπλανής πόρτας, με σιδεράκια που πρόσεξα όταν της έβαλα το στέμμα. Ένα σημάδι ότι η ομορφιά εξελίσσεται», σχολίασε η Patrizia Mirigliani, διοργανώτρια του Διαγωνισμού Μις Ιταλία.

