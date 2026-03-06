Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πολιτείες που αμφισβητούν τους νέους παγκόσμιους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συντριπτική ήττα της κυβέρνησης στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με εκείνους που είχαν επιβληθεί βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA).

Η αγωγή κατατέθηκε από τις πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Αριζόνα, της Καλιφόρνια και του Όρεγκον.

Οι Δημοκρατικοί γενικοί εισαγγελείς που ηγούνται της προσφυγής υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ υπερβαίνει τις εξουσίες του με τους προγραμματισμένους δασμούς 15% σε μεγάλο μέρος του κόσμου.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για τη μείωση των μακροχρόνιων εμπορικών ελλειμμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους επέβαλε βάσει του άρθρου 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, μετά την απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο των δασμών που είχε επιβάλει πέρυσι με βάση τον νόμο περί εξουσιών έκτακτης ανάγκης.

Το άρθρο 122, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα, επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς έως 15%. Ωστόσο, η ισχύς τους περιορίζεται σε πέντε μήνες, εκτός εάν παραταθεί από το Κογκρέσο.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι το άρθρο 122 προοριζόταν μόνο για συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις και δεν δίνει στον Τραμπ εξουσία για επιβολή σαρωτικών δασμών εισαγωγών. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι οι δασμοί θα αυξήσουν το κόστος για τις πολιτείες, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Την Τετάρτη, ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη αποφάσισε ότι οι εταιρείες δικαιούνται επιστροφές για τους δασμούς που επέβαλε πέρυσι ο Τραμπ βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) του 1977.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε εισπράξει περισσότερα από 130 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτούς τους πλέον ανενεργούς δασμούς έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από: NBC