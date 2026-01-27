Η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε με ιδιαίτερη ένταση και στη Νέα Υόρκη, μετατρέποντας την πόλη σε ένα παγωμένο τοπίο. Σύμφωνα με μετεωρολόγους, πρόκειται για μία από τις πιο σκληρές χειμερινές καταιγίδες των τελευταίων δεκαετιών, με ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις και επικίνδυνους σχηματισμούς πάγου.

In the aftermath of a winter storm that paralyzed much of the eastern US, residents limped back to normalcy as roads remained buried under snow and power outages continued plague several areas https://t.co/fLU0THscto pic.twitter.com/8QTOPqVYCH — Reuters (@Reuters) January 26, 2026

Οι δρόμοι καλύφθηκαν από παχύ στρώμα χιονιού, η κυκλοφορία διεκόπη σε πολλές περιοχές, και εκατοντάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων. Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για τον αποχιονισμό.

Police and volunteers in Tulsa assisted stranded drivers as a winter storm brought heavy snow, ice, and frigid temperatures to millions across the United States https://t.co/47zQvSOMja pic.twitter.com/zPDKTJQ0uB — Reuters (@Reuters) January 25, 2026

🚨⚡Video from New York today The biggest snowstorm in years is hitting the US:

Power outages affecting nearly 700,000 homes

States of emergency declared in 10 states

More than 10,000 flights canceled pic.twitter.com/iJ0Z5Bhp0y — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 25, 2026

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, στις οποίες ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίζεται να βοηθά προσωπικά πολίτες να απομακρύνουν το χιόνι από αυτοκίνητα, που είχαν εγκλωβιστεί.

During Snowstorm, Zohran Mamdani Takes to the Ground to Help Affected People pic.twitter.com/znJbhoaLCa — Indian News Network (@INNChannelNews) January 26, 2026



Η συμβολική αυτή κίνηση εκλήφθηκε ως μήνυμα αλληλεγγύης και εγγύτητας προς τους κατοίκους της πόλης, σε μία δοκιμασία που έφερε στο προσκήνιο τόσο τις δυσκολίες, όσο και το πνεύμα συνεργασίας.