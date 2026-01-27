Η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε με ιδιαίτερη ένταση και στη Νέα Υόρκη, μετατρέποντας την πόλη σε ένα παγωμένο τοπίο. Σύμφωνα με μετεωρολόγους, πρόκειται για μία από τις πιο σκληρές χειμερινές καταιγίδες των τελευταίων δεκαετιών, με ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις και επικίνδυνους σχηματισμούς πάγου.

 

Οι δρόμοι καλύφθηκαν από παχύ στρώμα χιονιού, η κυκλοφορία διεκόπη σε πολλές περιοχές, και εκατοντάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων. Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ενώ συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για τον αποχιονισμό.

 

 

 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, στις οποίες ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίζεται να βοηθά προσωπικά πολίτες να απομακρύνουν το χιόνι από αυτοκίνητα, που είχαν εγκλωβιστεί.

 


Η συμβολική αυτή κίνηση εκλήφθηκε ως μήνυμα αλληλεγγύης και εγγύτητας προς τους κατοίκους της πόλης, σε μία δοκιμασία που έφερε στο προσκήνιο τόσο τις δυσκολίες, όσο και το πνεύμα συνεργασίας.

 

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΗΠΑ #Νέα Υόρκη #σφοδρότερες χιονοθύελλες #χιόνια