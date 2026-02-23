Η χιονοθύελλα «Hernando» έχει «παραλύσει» τη Νέα Υόρκη, που έχει καλυφθεί με δεκάδες εκατοστά χιονιού. Οι ειδικοί τη χαρακτηρίζουν ως ιστορική, καθώς αναμένεται να είναι η ισχυρότερη χιονοθύελλα της 10ετίας.

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πάνω από 250.000 νοικοκυριά, και οδήγησαν στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Με την απαγόρευση κυκλοφορίας να ερημώνει τους δρόμους, και τις μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων να παγώνουν τις συγκοινωνίες, η περιοχή παραμένει σε κλοιό κακοκαιρίας. Τα Σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες έως αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Middleboro, Mass at 610AM First, Absolutely BONKERS out there. Lake effect without the lake. Second, after several measurements Im going with between 9 and 10 inches. Confidence level?? Yeah, right. LOLOL Third, On the 2nd video I did miss people but Y’all know who you R pic.twitter.com/D8HOAQQXkS — Maines Abominable SnowBART (@MESNOWman1) February 23, 2026

«Παρέλυσε» η πόλη της Νέας Υόρκης την Δευτέρα (23/02), μετά από έναν τεράστιο κυκλώνα που έριξε χιόνι σε όλη την περιοχή, με πολύ περισσότερες χιονοπτώσεις να αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αναλυτικά, έντονη χιονόπτωση σημειώνεται από το βράδυ, με περισσότερα από 33 εκατοστά να έχουν καταγραφεί στο Staten Island, 30 εκατοστά στο Mott Haven στο Bronx και περισσότερα από 28 εκατοστά στο Flatbush και το Washington Heights, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως μεταδίδει η New York Post.



Το Φρίχολντ στο Μονμάουθ Κάουντι του Νιου Τζέρσεϊ — που βρίσκεται στο επίκεντρο της χειμερινής καταιγίδας — κατέγραψε το εντυπωσιακό ύψος των 48 εκατοστών χιονιού, σύμφωνα με το Fox Weather. Σημειώνεται ότι η χιονόπτωση έφτασε τα 5-7,5 εκατοστά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μασαχουσέτη.

«Ο συνδυασμός ισχυρών χιονοπτώσεων και ισχυρών ανέμων θα συνεχίσει να προκαλεί συνθήκες χιονοθύελλας κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία τη Δευτέρα. «Η σημαντικά μειωμένη ορατότητα θα κάνει τα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές εξαιρετικά επικίνδυνα».

Η ιστορική καταιγίδα, που ονομάστηκε Winter Storm Hernando, αναμένεται να συνεχίσει να ρίχνει χιόνι για το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ημέρας, με έως και 20 ίντσες να αναμένονται σε τμήματα της τριπολιτειακής περιοχής, μέχρι να αποχωρήσει τελικά, αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Διακοπές ρεύματος σε περισσότερους από 250.000 κατοίκους

Η χιονοθύελλα, που έφερε ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 60 μίλια ανά ώρα, προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους στην ανατολική ακτή, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για τις πέντε περιφέρειες, το Λονγκ Άιλαντ και αρκετές άλλες Κομητείες, ενώ ολόκληρη η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ βρίσκεται επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις

Οι δρόμοι της Μεγάλης Μήλου ήταν απόκοσμα άδειοι, με εξαίρεση τα εκχιονιστικά μηχανήματα, καθώς η απαγόρευση μετακινήσεων — που ανακοινώθηκε στους Νεοϋορκέζους με μια ηχηρή ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα την Κυριακή το βράδυ — τέθηκε σε ισχύ από τις 9 μ.μ. της Κυριακής και συνεχίστηκε μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όλες οι υπηρεσίες της NJ Transit έχουν ανασταλεί, ενώ το Long Island Railroad και το μετρό της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζουν επίσης ακυρώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στις υπηρεσίες, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας.



Ακυρώθηκαν πάνω από 5.500 πτήσεις

Πάνω από 5.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ άλλες 9.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης σημείωσαν τις περισσότερες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Κλειστά σχολεία

Η χιονόπτωση ανάγκασε επίσης τα Σχολεία της Νέας Υόρκης να κλείσουν, σε αυτό που ο Δήμαρχος Zohran Mamdani χαρακτήρισε ως «την πρώτη παραδοσιακή χιονισμένη μέρα από το 2019», αφού είχε προσφέρει στους μαθητές μια απογοητευτική μέρα εικονικής μάθησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας καταιγίδας.

Η πόλη, που ακόμα αναρρώνει από την τελευταία μεγάλη χιονοθύελλα, προσέλκυσε άτομα για να φτυαρίσουν το χιόνι, με μερικούς να αρχίζουν να εργάζονται από το βράδυ της Κυριακής για να προλάβουν την πρώτη χιονοθύελλα, είπε ο Μαμντάνι.

Η προειδοποίηση για χιονοθύελλα παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 6 μ.μ.