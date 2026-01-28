Η Νίκι Μινάζ, το αστέρι της ραπ που αναδείχθηκε σε θερμή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη πως είναι «πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του Αμερικανού προέδρου».

«Είμαι πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν θα αλλάξει», δήλωσε η τραγουδίστρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ την κάλεσε να ανέβει στη σκηνή μαζί του κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, που ήταν αφιερωμένη στους «λογαριασμούς Τραμπ» για τα παιδιά των ΗΠΑ, στους οποίους η Νίκι Μινάζ υποσχέθηκε να συμβάλει ιδιωτικά.

«Δεν με αγγίζουν όσα λένε για τον Τραμπ – Τον στηρίζω περισσότερο»

«Το μίσος ή ό,τι ο κόσμος λέει, αυτά δεν με αγγίζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα αυτά με παρακινούν να τον στηρίξω περισσότερο», συμπλήρωσε η ίδια, καταλήγοντας, απευθυνόμενη στον 79χρονο δισεκατομμυριούχο: «Ο Θεός να τον προστατεύει. Αμήν».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος κράτησε το χέρι της μουσικού, την ώρα που ένας άλλος ομιλητής εκφωνούσε έναν λόγο. Είπε πως ήθελε να «μακρύνει τα νύχια» για να μιμηθεί τη Νίκι Μινάζ, γνωστή για τα ακραία της μανικιούρ.

Εντάχθηκε στο κίνημα MAGA

«Βασίλισσα της ραπ», όπως η ίδια έχει ανακηρύξει τον εαυτό της, η Νίκι Μινάζ καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων στην καριέρα της. Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών «Starships» και «Anaconda» εντάχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο κίνημα MAGA (Make America Great Again- Κάντε την Αμερική ξανά Σπουδαία) του Αμερικανού προέδρου εδώ και κάποιους μήνες.

Τον Νοέμβριο, είχε κάνει μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στον ΟΗΕ για να δηλώσει πως «οι χριστιανοί στοχοθετούνται» στη Νιγηρία, μία κατηγορία που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως απέρριψαν οι Aρχές της χώρας, παρατηρητές και ερευνητές.

Το 2018, η τραγουδίστρια, γεννηθείσα στο Τρινιτάτ και Τομπάγκο (Καραϊβική), καταδίκαζε στο Instagram τη βιαιότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου, στην πρώτη τότε θητεία του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ