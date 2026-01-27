Το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας ενέκρινε σήμερα ένα σχέδιο προμηθειών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για οπλικά συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς.

Όπως έγινε γνωστό, στόχος είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας στην Αρκτική, όπου τα δύο έθνη μοιράζονται σύνορα.

Σημειώνεται πως οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες κατόπιν των πιέσεων που ασκεί η Kυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους που έχουν προκληθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Αυτά είναι όπλα που μπορούν να φτάσουν πολύ πίσω από τις εχθρικές γραμμές… αυτό είναι καθοριστικό στον σύγχρονο πόλεμο», δήλωσε σήμερα στο Κοινοβούλιο ο Πέτερ Φρόελιτς, εκπρόσωπος για θέματα αμυντικής πολιτικής των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης.

Το Υπουργείο Άμυνας της Νορβηγίας, το οποίο αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει σε ποια εταιρεία θα αναθέσει τη σύμβαση, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Παράλληλα δήλωσε ότι σχεδιάζει να αποκτήσει 16 συστήματα εκτόξευσης μαζί με έναν άγνωστο αριθμό πυραύλων με συνολικό κόστος 19,5 δισεκατομμύρια κορώνες (2.0 δισεκατομμύρια δολάρια).