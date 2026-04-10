Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας διόρισε νέο ειδικό απεσταλμένο στο Ιράν, ο οποίος θα αποσταλεί σύντομα στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της χώρας.

Ο πρώην πρέσβης στο Κουβέιτ, Τσουνγκ Μπιουνγκ-χα, διορίστηκε νέος απεσταλμένος και θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ασφαλούς διέλευσης νοτιοκορεατικών πλοίων και πολιτών στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου, σύμφωνα με το Yonhap.

Ο διορισμός του Τσουνγκ ανακοινώθηκε την Παρασκευή, μία ημέρα αφότου ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο χιουν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με το Yonhap, 26 πλοία που συνδέονται με τη Νότια Κορέα παραμένουν ακινητοποιημένα στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο για τα περισσότερα πλοία εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.