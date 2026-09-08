Σε μια εξαιρετικά λεπτή διπλωματική και στρατιωτική ισορροπία καλείται να ακροβατήσει η Νότια Κορέα, καθώς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, έχει αποσταλεί ειδική ομάδα επιθεώρησης για να αξιολογήσει τα δεδομένα ασφαλείας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η Σεούλ ξεκαθαρίζει πως προσώρας δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η νοτιοκορεατική αντιπροσωπεία αναχώρησε το περασμένο Σαββατοκύριακο με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap να εκτιμά, επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Άμυνας, ότι η επιστροφή της αναμένεται μέσα σε αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας είχε διαμηνύσει ήδη από την Παρασκευή ότι εξετάζει προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής εμπλοκής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν τη σημαντικότερη θαλάσσια αρτηρία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ήθελαν την κυβέρνηση να έχει ήδη «κλειδώσει» την ανάπτυξη στρατευμάτων.

Το παρασκήνιο με τις ΗΠΑ

Η κίνηση αυτή της Σεούλ εκτυλίσσεται στη σκιά των τεταμένων σχέσεων με την Ουάσιγκτον. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε περιορισμό των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ αμερικανικών και νοτιοκορεατικών δυνάμεων. Η απόφαση αυτή αποδόθηκε, εν μέρει, στην απροθυμία της Νότιας Κορέας να προσφέρει τη συνδρομή της στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η προοπτική ωστόσο μιας νοτιοκορεατικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση της Τεχεράνης. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «X», ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε με αυστηρό τόνο τη Σεούλ.

Όπως υπογράμμισε, οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία ή συμμετοχή της Νότιας Κορέας σε επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ θα εκληφθεί αυτομάτως ως έμπρακτη υποστήριξη στην «αμερικανική επιθετικότητα», τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες.