Το νοτιοκορεατικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας και ομάδα άρσης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο αποστολής με σκοπό να είναι εγγυημένη η ασφαλής κυκλοφορία των πλοίων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας αποφάσισε να διευρυνθεί η ακτίνα επιχειρήσεων της μονάδας κατά της πειρατείας «Τσόνγκχε» (σ.σ. κατά λέξη «αρχηγείο καθαρής θάλασσας», το όνομα παραπέμπει σε νοτιοκορεατική ιστορική ναυτική βάση) του Πολεμικού Ναυτικού, που επιτηρεί ύδατα νότια του σουλτανάτου του Ομάν, πλησιέστερα στα Στενά του Ορμούζ.