Ο κόμης Σπένσερ, αδελφός της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, ισχυρίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος είπε «θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα» λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, σύμφωνα με ένα απόσπασμα από τα επερχόμενα απομνημονεύματά του που δημοσίευσε η Daily Mail.

Όπως υποστηρίζει, ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας ξέσπασε εναντίον του με ένα «κύμα οργής», αφού ο ίδιος (ο Σπένσερ) επέμεινε ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, ηλικίας τότε 15 και 12 ετών, να αναγκαστούν να περπατήσουν στη νεκρική πομπή της.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε: «Αν και, ως θέμα αρχής, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα αντιλαμβάνεται ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Το βιβλίο, με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» (Το Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η Αδελφή μου), αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά επικριτικό απέναντι στη Βασιλική Οικογένεια.

Στο πρώτο απόσπασμα που είδε το φως της δημοσιότητας, ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε από ανώτερο αξιωματούχο του Παλατιού πως οι νεαροί πρίγκιπες θα περπατούσαν δίπλα στο φέρετρο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κάτι στο οποίο εκείνος έφερε αντίρρηση.

Όπως αναφέρει, λίγο αργότερα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Κάρολο.

Ο κόμης Σπένσερ γράφει στο βιβλίο του: «Εκτόξευσε [ο Κάρολος] από το τηλέφωνο αυτό που πάντα θεωρούσα ως τη συσσωρευμένη του περιφρόνηση για την Νταϊάνα, και τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι ο κόσμος είχε τόσο πολύ συγκλονιστεί από τον θάνατό της. ‘Να είσαι σίγουρος’, μου είπε μέσα από τα δόντια του, ‘θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα’».

Το βιβλίο του κόμη Σπένσερ για την αδελφή του φαίνεται πως θα αναμοχλεύσει μια πολύ δύσκολη περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της βασιλικής οικογένειας.

Ο θάνατος της Νταϊάνα, μιας εξαιρετικά δημοφιλούς προσωπικότητας, σε τροχαίο δυστύχημα το 1997, είχε δημιουργήσει μια τεταμένη ατμόσφαιρα, κατά την οποία τα μέλη της βασιλικής οικογένειας κατηγορήθηκαν ότι απέτυχαν να δείξουν συναίσθημα και ενσυναίσθηση, και φάνηκαν αποκομμένα από το δημόσιο αίσθημα.

Ο συναισθηματικά φορτισμένος και αιχμηρός λόγος του κόμη Σπένσερ στην κηδεία της ήρθε να προστεθεί στο σύννεφο της δυσαρέσκειας που πλανιόταν πάνω από τον πρόωρο θάνατο της Νταϊάνα.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το να περπατά πίσω από το φέρετρο της μητέρας του σε ηλικία 12 ετών ήταν κάτι που κανένα παιδί «δεν θα έπρεπε να του ζητηθεί να κάνει».

Το 2017, είχε πει στο BBC ότι δεν «έχει άποψη για το αν αυτό ήταν σωστό ή λάθος», αλλά «κοιτάζοντας πίσω», χαιρόταν που ήταν μέρος εκείνης της ημέρας.

Νωρίτερα την Τετάρτη, έγινε γνωστό ότι αντίτυπα του ακυκλοφόρητου βιβλίου του κόμη Σπένσερ εκλάπησαν από ένα φορτηγό στην Ολλανδία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC News, τέσσερα αντίτυπα της ολλανδικής έκδοσης εκλάπησαν από ένα φορτηγό ενώ αυτό βρισκόταν καθ’ οδόν από τα τυπογραφεία του ολλανδικού εκδοτικού οίκου προς την αποθήκη τους.