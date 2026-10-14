Χρήστος Μαζάνης

Μια υπόθεση διακίνησης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών από την Ισπανία με προορισμό την Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού το φορτίο ανακαλύφθηκε και «έπεσε» στα χέρια των Βουλγαρικών Αρχών.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τελωνείων του Ρούσε, κατά τη διάρκεια ελέγχου φορτηγού οχήματος στην περιοχή της συνοριακής διέλευσης του Βίντιν, τα τελευταία 24ωρα, εντόπισαν συνολικά 348 κιλά ναρκωτικών ουσιών. Πιο συγκεκριμένα το φορτίο αποτελούνταν από 329 κιλά μαριχουάνας και 19 κιλά κοκαΐνης.

Το όχημα το οποίο έφερε βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας ακινητοποιήθηκε. Όπως προέκυψε η νταλίκα είχε ξεκινήσει από την Ισπανία, και στην Βουλγαρία εισήλθε μέσω της Ρουμανίας. Ο τελικός της όμως προορισμός του εμπορεύματος, σύμφωνα με τα έγγραφα ήταν η χώρα μας.

Οι τελωνειακοί έκριναν αρχικά ότι το φορτίο έπρεπε να ελεγχθεί περαιτέρω. Τα εμπορεύματα ήταν τοποθετημένα σε παλέτες και ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνώριζε ακριβώς τι είδους φορτίο μετέφερε.

Η «βιτρίνα» με τους ξηρούς καρπούς και ο διπλός πάτος

Κατά την εξέταση, οι Βούλγαροι τελωνειακοί ανακάλυψαν στο μεσαίο τμήμα του ρυμουλκούμενου μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, η οποία αποτελούσε διπλό πάτο καθ’ όλο το μήκος του οχήματος. Στην κρύπτη βρέθηκαν 16 πακέτα με συνολικό βάρος 19,324 κιλά λευκής σκόνης, η οποία αντέδρασε ως κοκαΐνη σε προκαταρκτικό τεστ ναρκωτικών (field test).

Στον ενδελεχή έλεγχο του φορτίου συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος του τελωνείου, ο οποίος έδωσε ένδειξη. Μετά την αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης χαρτοκιβωτίων που βρίσκονταν πάνω σε παλέτες που μετέφερε το φορτηγό, οι τελωνειακοί διαπίστωσαν ότι οι πάνω σειρές περιείχαν χαρτοκιβώτια με συσκευασίες φιστικιών, ενώ στις δύο χαμηλότερες σειρές τα χαρτοκιβώτια ήταν γεμάτα με συσκευασίες κενού αέρος που περιείχαν ξηρή, πράσινη φυτική μάζα – μαριχουάνα. Εντοπίστηκαν 190 πακέτα με συνολικό βάρος 329 κιλά.

Το φορτίο κατασχέθηκε και οι έρευνες τώρα στρέφονται στο να διαπιστώσουν ποιοι είναι οι παραλήπτες των ναρκωτικών και ποια είναι η ευθύνη των εταιρειών που σχετίζονται με τη μεταφορά. Για την υπόθεση εξετάζεται επίσης και ο ρόλος του οδηγού που συνελήφθη και είναι Βούλγαρος υπήκοος.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τις Βουλγαρικές Αρχές, η ποσότητα μαριχουάνας που κατασχέθηκε αποτελεί τη μεγαλύτερη στην περιοχή της συγκεκριμένης συνοριακής διέλευσης.

Ο νέος «άξονας» των ναρκωτικών από την Ισπανία στα Βαλκάνια

Αστυνομικές πηγές διευκρινίζουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της περίπλοκης διασυνοριακής διαδρομής του παράνομου φορτίου. Το βουλγαρικό φορτηγό, έχοντας ξεκινήσει από την Ισπανία, διέσχισε την Ευρώπη και εισήλθε στη Βουλγαρία μέσω Ρουμανίας, με τελικό προορισμό την Ελλάδα. Αυτό το δρομολόγιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιβεβαιώνει τη νέα τάση που καταγράφουν οι διωκτικές αρχές το τελευταίο διάστημα. Η Ισπανία έχει μετατραπεί σε κεντρικό κόμβο παραγωγής και συγκέντρωσης ναρκωτικών ,κυρίως μαριχουάνας και κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονται οδικώς προς τα Βαλκάνια.

Όσον αφορά στις εγκληματικές οργανώσεις που βρίσκονται πίσω από αυτή τη διακίνηση, μέχρι στιγμής έχει προκύψει πως πρόκειται για ισχυρές, πολυεθνικές εγκληματικές ομάδες με στελέχη κυρίως από τη Σερβία, το Μαυροβούνιο την Αλβανία και την Κροατία. Τα μέλη αυτών τον ομάδων έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ισπανία και από εκεί ελέγχουν τις εισαγωγές κοκαΐνης και τις μεγάλες φυτείες κάνναβης χρησιμοποιώντας νόμιμες μεταφορικές εταιρείες και διπλούς πάτους σε νταλίκες για τη μεταφορά των εμπορευμάτων προς την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα.

Όπως έχει προκύψει, στρατολογούν κυρίως οδηγούς φορτηγών διεθνών μεταφορών. Τα φορτηγά ταξιδεύουν οδικώς μέσω Γαλλίας και Ιταλίας, και στη συνέχεια είτε εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω των fery-boats από Ανκόνα και Μπάρι προς Πάτρα και Ηγουμενίτσα, είτε συνεχίζουν οδικώς μέσω των Δυτικών Βαλκανίων.

Βίντεο από την κατάσχεση του φορτίου που βρήκαν οι Βουλγαρικές Αρχές:

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες δείχνουν ότι οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν πλέον τους κανόνες Σένγκεν. Έτσι, ποντάρουν σε πιο γρήγορες διελεύσεις, αν και οι τελωνειακές Αρχές έχουν αυξήσει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους με τη χρήση εκπαιδευμένων σκύλων, καταφέρνοντας ισχυρά πλήγματα στα κυκλώματα αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου 2026, η Ελληνική Αστυνομία στη βόρεια Ελλάδα εξάρθρωσε κύκλωμα που εισήγαγε οδικώς από την Ισπανία, μέσω Βουλγαρίας, 174 κιλά κάνναβης κρυμμένα σε φορτηγό.

Μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση είναι και αυτή της 21ης Σεπτεμβρίου 2026 στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αποδεικνύοντας ότι το λιμάνι της Θεσπρωτίας αποτελεί βασική πύλη εισόδου για το συγκεκριμένο κανάλι διακίνησης.

Τότε οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τη συνδρομή εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης, μπλόκαραν νταλίκα που μετέφερε ως νόμιμο φορτίο κατεψυγμένα κρέατα. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν κρυμμένα ανάμεσα χαρτοκιβώτια που περιείχαν 296 αεροστεγείς συσκευασίες με 300 κιλά και 880 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 36χρονος Έλληνας οδηγός της νταλίκας είχε παραλάβει τα ναρκωτικά λίγες ημέρες νωρίτερα από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας. Στη συνέχεια, ταξίδεψε οδικώς μέχρι την Ιταλία και εισήλθε στην Ελλάδα ακτοπλοϊκά μέσω του λιμανιού της Ανκόνα.