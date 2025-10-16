Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει αποκομίσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε προ φόρων κέρδη μέσα στο τελευταίο έτος, μέσω ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με έρευνα της Financial Times. Τα στοιχεία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και τη στάση του απέναντι στην αγορά των ψηφιακών κρυπτονομισμάτων.

Ένα πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η οικογένεια Τραμπ έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακών επενδύσεων, που περιλαμβάνει memecoins, stablecoins, tokens και συλλεκτικές ψηφιακές κάρτες.

Τα tokens είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται πάνω σε υπάρχον blockchain, ενώ τα stablecoins έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν σταθερή αξία σε σχέση με παραδοσιακά νομίσματα, όπως το δολάριο, το ευρώ ή το γιεν.

Τα tokens TRUMP και MELANIA απέφεραν περίπου 427 εκατ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις του token World Liberty Financial (WLFI) προσέθεσαν 550 εκατ. δολάρια. Το stablecoin USD1, συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, κατέγραψε πωλήσεις 2,71 δισ. δολαρίων, συμβάλλοντας σημαντικά στα συνολικά έσοδα. Παράλληλα, η συμμετοχή της οικογένειας στο WLFI μειώθηκε από περίπου 75% στο τέλος του 2024 σε 40% στα μέσα του 2025, καθώς το project άνοιξε σε περισσότερους επενδυτές.

Πως πήγαν οι επενδύσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Το προσωπικό χαρτοφυλάκιο του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει δωρισμένα περιουσιακά στοιχεία — memecoins, stablecoins, Ethereum και το επίσημο token TRUMP. Παρά τη γενική άνοδο της αγοράς, μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων σε memecoins έχει χάσει αξία, με συνολική υποχώρηση από περίπου 15 εκατ. δολάρια το 2024 σε 1,3 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Arkham.

Το μεγαλύτερο holding, TROG, μειώθηκε από 759.000 σε 624.750 δολάρια, ενώ το TRUMP memecoin υποχώρησε από 76.490 σε 62.350 δολάρια. Συνολικά, η προσωπική κρυπτονομισματική περιουσία του Τραμπ εμφανίζεται σε αρνητικό έδαφος, παρά τη θετική τάση της αγοράς.

Επισφαλές το μέλλον των κερδών

Τα κέρδη της οικογένειας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του token WLFI και την ανάπτυξη του tokenization — δηλαδή τη διαδικασία μετατροπής πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, σε ψηφιακά tokens. Ο γιος του Ντόναλντ, Έρικ Τραμπ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζονται σχέδια tokenization μεριδίων ιδιοκτησίας ακινήτων της Trump Organization.

Παρόλα αυτά, πάνω από το 70% του χαρτοφυλακίου παραμένει εκτεθειμένο σε memecoins, τα οποία έχουν υποαποδώσει το 2025. Αν η επενδυτική διάθεση για ριψοκίνδυνα tokens ανακάμψει, η συνολική θέση της οικογένειας σε crypto θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά. Αν όχι, τα πιθανά οφέλη από το WLFI και τις προσπάθειες tokenization ίσως δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις απώλειες, επισημαίνουν οι Financial Times.

Πηγή: Financial Times