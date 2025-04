Μόλις οκτώ μηνών, η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στο εξωτερικό. Η πριγκίπισσα συνόδευσε τους γονείς της, τον πρίγκιπα διάδοχο Χουσεΐν και την πριγκίπισσα Ράτζουα, στη συνάντησή τους με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χάμαντ μπιν Ισα Αλ Χαλίφα, στο παλάτι Αλ-Σακχίρ.

Η πριγκίπισσα Ράτζουα έκλεψε τις εντυπώσεις με την κομψή της εμφάνιση, επιλέγοντας ένα σύνολο της βρετανικής μάρκας Erdem, το οποίο συνδύασε άψογα με γόβες Manolo Blahnik και τσάντα Jacquemus, έχοντας πάντα στην αγκαλιά της την κόρη της.

Their Royal Highnesses Crown Prince Hussein and Princess Rajwa Al Hussein meet with #Bahrain King Hamad bin Isa Al Khalifa during a private visit to Bahrain.

( Photos courtesy of Royal Court ) pic.twitter.com/l3kasfRPiE

— The Jordan Times (@jordantimes) April 13, 2025