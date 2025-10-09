Σε ηλικία 34 ετών, η Σάνα Μαρίν έγινε η νεότερη επικεφαλής κυβέρνησης στον κόσμο, όταν το 2019 εξελέγη Πρωθυπουργός της Φινλανδίας.

Ήταν σχολαστική και εργατική, προωθώντας ένα φιλόδοξο πολιτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε την επέκταση της γονικής άδειας σε σχεδόν επτά μήνες για τους νέους γονείς, και τη μείωση του κόστους φύλαξης παιδιών στο μηδέν, για περισσότερες οικογένειες.

Όπως μάλιστα είχε κάνει σαφές από την αρχή, και μιλώντας τότε στη φινλανδική δημόσια ραδιοφωνία, είχε επίσης την πρόθεση να ζήσει «σαν άνθρωπος της ηλικίας» της.

Ωστόσο, το 2021, η είδηση ότι η Μαρίν χόρευε σε ένα κλαμπ έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τρεις μεγαλύτεροι άνδρες κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν επίσης βγει εκείνο το Σαββατοκύριακο, αλλά ήταν οι φωτογραφίες της νέας και όμορφης Μαρίν που πυροδότησαν ηθικό πανικό σε πολιτικούς και δημοσιογράφους της Φινλανδίας και όχι μόνο.

Γιατί η Μαρίν παραιτήθηκε με τόσο πάταγο;

Ένα άρθρο του BBC με τίτλο «Η Πρωθυπουργός της Φινλανδίας ζητά συγγνώμη μετά από βραδινή της έξοδο σε κλαμπ και μετά από επαφή με κρούσμα Covid» απογειώθηκε στο Twitter, με χρήστες από όλο τον κόσμο να στηρίζουν τη Μαρίν.

Έγραφαν σχόλια όπως «hot girl shit» και «Συγγνώμη για τι; Για το ότι είναι κουλ; Για το ότι είναι badass; Δεν δέχομαι τη συγγνώμη της». Σχεδόν μέσα σε μια νύχτα, η Μαρίν έγινε λαϊκή ηρωίδα της γενιάς των millennial.

«Τουλάχιστον κάποιος έχει ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής», έγραφε ένας τίτλος στο The Cut. Όμως ο φινλανδικός Τύπος «μύριζε αίμα», είπε πρόσφατα η Μαρίν στη Jennifer Wilson του περιοδικού The New Yorker.

Μετά το σκάνδαλο με το κλαμπ, τα φινλανδικά μέσα, που ήδη την αποκαλούσαν «Party Sanna», ενέτειναν τη (δημοσιογραφική) κάλυψη των δραστηριοτήτων της εκτός ωραρίου.

Αυτή η δημοσιογραφική πίεση —και η επακόλουθη εξουθένωσή της— είναι το θέμα των απομνημονευμάτων της, που αναμένονται σύντομα.

Στις σελίδες του, η Μαρίν μιλά για τις ταπεινές της καταβολές, το «προνόμιο» του να γεννηθεί σε ένα κράτος πρόνοιας όπως η Φινλανδία, τον πολυσυζητημένο νέο ρόλο της στο Tony Blair Institute και γιατί το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ δουλειάς και ζωής ήταν πάντα τόσο πολιτικό, όσο και προσωπικό για εκείνη.

Η Μαρίν μιλά για τη ζωή της τότε και τώρα

Ακολουθούν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα αποσπάσματα της συνέντευξής της στο περιοδικό New Yorker και τη δημοσιογράφο Jennifer Wilson.

Για την πίεση των ΜΜΕ και την προσωπική της ζωή:

«Ήθελα να ζω σαν άτομο της ηλικίας μου. Δεν ήθελα να χάσω τον εαυτό μου μέσα στην πολιτική»

Για την αντίδραση μετά το περιστατικό στο κλαμπ:

«Ήξερα ότι θα υπήρχε αντίδραση. Αλλά δεν περίμενα να γίνει τόσο –πώς να το πω;- παγκόσμιο».

Για την απόφαση να γράψει τα απομνημονεύματά της:

«Ήθελα να πω την ιστορία μου με τους δικούς μου όρους. Όχι μέσα από τους τίτλους των ΜΜΕ και τα κουτσομπολιά».

Για την πολιτική και την ισορροπία ζωής:

«Η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολιτικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης».

Για την παιδική της ηλικία:

«Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με δύο γυναίκες. Δεν είχα ποτέ την αίσθηση ότι αυτό ήταν κάτι περίεργο, μέχρι που το είπαν άλλοι».

Για τη Φινλανδία ως κράτος πρόνοιας:

«Το να γεννηθείς σε μια χώρα όπου η εκπαίδευση και η υγεία είναι δικαιώματα, όχι προνόμια, είναι κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο».

Για την εξουθένωση και την αποχώρησή της από την πολιτική:

«Ήμουν κουρασμένη. Όχι μόνο σωματικά, αλλά ψυχικά. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι.»

