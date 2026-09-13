Σε εκλογικό πυρετό βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η Σουηδία, καθώς οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη νέου Κοινοβουλίου. Η εκλογική αναμέτρηση προδιαγράφεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, εξαιρετικά αμφίρροπη, με τον νυν συντηρητικό Πρωθυπουργό, Ουλφ Κρίστερσον, να δίνει σκληρή μάχη για την παραμονή του στην εξουσία, έχοντας ως βασική του αντίπαλο την προκάτοχό του και ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον.

Το σημερινό πολιτικό σκηνικό, ωστόσο, ενδέχεται να κρύβει μια ιστορική εξέλιξη. Μέχρι σήμερα, ο Κρίστερσον ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, αποτελούμενης από το δικό του κεντροδεξιό Κόμμα των Μετριοπαθών, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά από τους ακροδεξιούς «Δημοκράτες της Σουηδίας».

Ο Σουηδός Πρωθυπουργός έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επίσημο κυβερνητικό συνασπισμό με το εν λόγω κόμμα μετά τις σημερινές εκλογές. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας που η άκρα δεξιά θα συμμετάσχει ενεργά στην κυβέρνηση.

Στη σκανδιναβική χώρα των 10,6 εκατομμυρίων κατοίκων, δικαίωμα ψήφου έχουν 8 εκατομμύρια πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό πως η συμμετοχή στις σουηδικές εκλογές καταγράφεται παραδοσιακά πολύ υψηλή, ενώ ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους ψηφοφόρους έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα νωρίτερα, μέσω της διαδικασίας της πρόωρης ψήφου.

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 08:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00 τοπική ώρα, (09:00 – 21:00 ώρα Ελλάδας). Αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, αναμένεται η ανακοίνωση δύο exit polls που θα δώσουν την πρώτη εικόνα του αποτελέσματος. Μερικές ώρες αργότερα, αναμένεται να είναι διαθέσιμα και κάποια από τα πρώτα, πιο ασφαλή αποτελέσματα της καταμέτρησης.